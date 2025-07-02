長榮航除息前外資轉買超！股價增溫 領軍航運股上衝

台股進入除權息旺季，航運股中貨櫃三雄僅剩陽明海運（2609）尚未除息， 航空股的除息也將在下周登場， 打頭陣的是長榮航（2618），每股配發2.4元現金股利，將在7月9日除息，外資終止連九賣轉為買超，2日股價持續增溫站上季線，領軍航運股往上衝。

貨櫃三雄中，陽明也將在7月9日除息，每股配發7.5元現金股利，以先除息的長榮（2603）及萬海航運（2615）來看，長榮配發32.5元現金股利，目前尚未填息，萬海配發3.5元現金股利，在除息當天的盤中就完成填息。

長榮航也將在7月9日除息，外資1日買超1,834張終止連九賣，2日股價持續增溫，早盤以40.15元開出，一度拉升至41元，上漲0.95元，站上季線，盤中漲幅逾1%，除息前股價穩步走揚。

陽明早盤以72.7元平盤開出後雖一度下滑至72.2元，但隨後快速拉高翻紅，一度拉升至73.3元， 盤中呈現上漲攻勢；台股2日開低， 航運類股表現相對強勢， 由長榮航領軍上漲，散裝的新興（2605）、裕民（2606）表現搶眼，同樣都漲逾1%。

航空股的台灣虎航（6757）也上漲超過1%， 華航（2610）、星宇航空（2656）也是上漲， 華航每股配發0.796元， 預7月16日除息；貨櫃股的長榮、萬海也上漲。