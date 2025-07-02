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輝達夥伴欣普羅飛過月線、逼近漲停！安控族群續漲抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股7月2日隨美股走弱，台積電（2330）股價跌破5日均線，成為盤面壓力之一。然而，隨著全球安全意識提升、智慧城市建設推動，以及AI、物聯網、5G等新技術普及，安控系統朝向智慧化、雲端化、自動化發展，加上台灣政府已將安控產業列為「五大信賴產業」之一，安控族群近期在台股中表現強勢。

早盤，欣普羅（6560）放量衝高逼近漲停，飛過月線，帶動杭特（3297）、昇銳（3128）、晶睿（3454）等相關個股強勢上漲，並點火凱衛（5201）、訊達（6140）、驊宏資（6148）等資服族群走多，吸引市場資金聚焦，成為抗跌主力部隊。

其中，欣普羅為輝達（NVIDIA）在台灣唯一認可的影像處理策略合作夥伴，專注於AI深度學習影像辨識技術，已成功應用於無人機、自駕車等先進鏡頭模組。憑藉強大的技術實力，這家資本額不到3億元的小型公司逐漸受到市場關注。

欣普羅主要營收來源為實物投影機，但疫情後面臨下游客戶庫存去化壓力，導致連續兩年虧損。隨著庫存調整告一段落，拉貨動能回穩，2025年第1季稅後純益達517萬元，每股純益0.2元，營運已開始回歸正軌，目標力拚今年整體轉盈，結束連續虧損局面。不過，近期美國對台灣產品加徵高額關稅，可能對終端需求造成不確定影響，仍持觀望態度。

而2日人氣相對旺盛的杭特，近年轉換產品線，拉高網路攝影機比重，目前也積極朝軟體開發，近年拉高研發比重，開發新產品尋求突破。針對美國對等關稅議題，杭特表示，公司主要產能均在台灣，目前沒有產品直接輸美，因此不受關稅戰衝擊。展望今年，杭特看好安控產品應用領域及整體需求可望持續擴張，不過因產業競爭激烈程度也與日俱增，將持續強化研發及行銷實力，開發新產品、新市場、新客戶。

欣普羅 關稅

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