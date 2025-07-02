緊抓與美股連動！安聯00984A捕捉台股契機

安聯00984A正式登場，募集到7月2日。安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，根據歷史經驗，台股向來與美股具有高度相關性。年初至今美國股市續創新高，台股距離半年線則仍有一哩路，預期在美股有望表現正向下，有利台股下半年走勢。

市場樂看美國貿易協議進展，以及美國聯準會提早降息預期升溫，推升美股指數表現強勁。在美股走高激勵下，目前歐股、亞股等國際股市也創下波段高。

反觀台股經歷第2季初美國對等關稅新政洗禮迄今呈現驚驚漲格局，但年初以來仍未翻正。如今國際情勢轉趨明朗，加上基本面回溫，與美股連動高的台股後市深具潛力。

施政廷表示，包括美國經濟數據、聯準會政策、企業財報等表現均直接牽動台股命脈。跨入下半年，市場將相繼經歷包括：美國川普大而美法案、對等關稅新政90天豁免期將至等考驗；另方面，半年報的揭曉，以及重要法說的陸續登場，也都將成為影響台股信心的重要因子。

展望後市，施政廷表示，川普關稅新政90天大限將至，大而美法案後續也值得關注。不過在美中貿易利多、部分國際情勢有望轉趨明朗，以及基本面回溫等加持下，台股下半年有機會在震盪中逐步跟上美股腳步。

也因此，愈波動愈需要主動，下半年高息成長策略更顯重要，主動調整持股才有望創造Alpha，在波動環境中展現其兼顧收益與價差的潛力。