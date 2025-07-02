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009804初試啼聲！配息金額出爐預估0.38元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著美國前總統川普宣布對多數國家的關稅寬限期將於7月9日屆滿後不再延長，市場情緒持續升溫，資金布局開始尋求更穩定、有現金流的選擇。聯邦台灣精彩50 ETF（009804）初試啼聲，首次配息預估0.38元。

009804為純市值型ETF，投資台灣市值前50大公司。聯邦投信公告，009804每受益權單位預估配發金額為新台幣0.38元，須留意本基金實際每受益權單位可分配的金額可能與本公告預估數值產生差異 。

此外，009804將於7月16日迎來上市掛牌後首次除息。想參與配息的投資人，7月15日為最後買進日，8月8日為股息配發日。

009804在經歷四月關稅衝擊後，股價不斷創新高，當初發行價格為10元、截至2日盤中已逾11元。法人表示，009804投資人相當幸運搭上台股波段行情，股息與資本利得雙重收穫的機會。

近期不少投資人反映，不論是傳統高股息ETF表現落漆，或是美債ETF遇上匯率波動所造成價格震盪下行的痛苦折磨，「領股息失望」或「期待債券資本利得落空」已成為許多投資人的共同心聲。

對這些廣大的投資人來說，聯邦009804提供一個最單純的選擇：不是追求極高單一股息的壓力股，也不是被利率政策牽著鼻子走的債券產品，而是兼顧股息與成長、用配置創造現金流的台股市值型ETF。

ETF≠個股！市值型也能配息兼顧。法人指出，009804雖然是台灣50ETF的一員，成分股與純粹的台灣50ETF一模一樣，但設計上更注重成分股權重的平衡。

不是比誰殖利率最高，也不是盲目追求價差。而是要讓投資人面臨的風險更分散，持有在手可以拿得久、領得穩，在市場動盪中找到一個能呼吸的空間，特別適合希望長期參與台股核心成分、同時又重視價格門檻與波動風控的穩健型與小額投資人。對於持有其他台灣50ETF投資人來說，亦是一調節台積電比重，分散投資風險的好選擇。

009804三大配置特色包括：第一，涵蓋臺灣前50大龍頭企業，產業橫跨電子、金融、傳產，代表性高、基本面穩健。

第二，產業分布多元、風險分散， 半導體與IC設計等科技股為主力，同時納入銀行、壽險、食品與航運等內需與股息較高產業；第三，收益導向的成分調整結果，限制單一個股權重過高，反而讓大型高股息股比重上升，更適合定期定額與長期存股策略。

高股息

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