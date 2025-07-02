上半年台股開戶數增加26.4萬人 總開戶數1348萬創高
美國總統川普政策變化莫測，台股上半年驚濤駭浪，澆不熄民眾投入股市熱情，根據證交所統計，6月集中市場投資人開戶數達1348萬人，比5月增加約3.2萬人，穩健成長並續創新高。
累計今年上半年集中市場投資人開戶數增加約26.4萬人。
年齡層分布方面，截至今年6月底，0至19歲開戶數59.2232萬人，占整體開戶數比重4.44%；20至30歲開戶數167.7342萬人，占比12.49%；31至40歲開戶數218.8637萬人，占比16.28%；41至50歲開戶數257.5065萬人，占比19.15%；51至60歲開戶數231.6314萬人，占比17.23%；61歲以上開戶數402.7260萬人，占比29.92%。
進一步分析，隨著人口老化，今年上半年開戶數新增最多的年齡層為61歲以上，大增22.5275萬人。
其他年齡層方面，0至19歲上半年開戶數增加1.0606萬人，20至30歲開戶數意外減少4.9477萬人，31至40歲增加1.9856萬人，41至50歲增加3.6411萬人，51至60歲增加1.8522萬人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言