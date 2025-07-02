上半年台股開戶數增加26.4萬人 總開戶數1348萬創高

美國總統川普政策變化莫測，台股上半年驚濤駭浪，澆不熄民眾投入股市熱情，根據證交所統計，6月集中市場投資人開戶數達1348萬人，比5月增加約3.2萬人，穩健成長並續創新高。

累計今年上半年集中市場投資人開戶數增加約26.4萬人。

年齡層分布方面，截至今年6月底，0至19歲開戶數59.2232萬人，占整體開戶數比重4.44%；20至30歲開戶數167.7342萬人，占比12.49%；31至40歲開戶數218.8637萬人，占比16.28%；41至50歲開戶數257.5065萬人，占比19.15%；51至60歲開戶數231.6314萬人，占比17.23%；61歲以上開戶數402.7260萬人，占比29.92%。

進一步分析，隨著人口老化，今年上半年開戶數新增最多的年齡層為61歲以上，大增22.5275萬人。

其他年齡層方面，0至19歲上半年開戶數增加1.0606萬人，20至30歲開戶數意外減少4.9477萬人，31至40歲增加1.9856萬人，41至50歲增加3.6411萬人，51至60歲增加1.8522萬人。