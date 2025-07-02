快訊

陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

彭振聲聞妻亡痛哭喊「一句話」 昔下屬憶長官為人好不捨

館長狂喊「祖國」被忽視 綠營：沒人想成下一個郭昱晴

上半年台股開戶數增加26.4萬人 總開戶數1348萬創高

中央社／ 台北2日電

美國總統川普政策變化莫測，台股上半年驚濤駭浪，澆不熄民眾投入股市熱情，根據證交所統計，6月集中市場投資人開戶數達1348萬人，比5月增加約3.2萬人，穩健成長並續創新高。

累計今年上半年集中市場投資人開戶數增加約26.4萬人。

年齡層分布方面，截至今年6月底，0至19歲開戶數59.2232萬人，占整體開戶數比重4.44%；20至30歲開戶數167.7342萬人，占比12.49%；31至40歲開戶數218.8637萬人，占比16.28%；41至50歲開戶數257.5065萬人，占比19.15%；51至60歲開戶數231.6314萬人，占比17.23%；61歲以上開戶數402.7260萬人，占比29.92%。

進一步分析，隨著人口老化，今年上半年開戶數新增最多的年齡層為61歲以上，大增22.5275萬人。

其他年齡層方面，0至19歲上半年開戶數增加1.0606萬人，20至30歲開戶數意外減少4.9477萬人，31至40歲增加1.9856萬人，41至50歲增加3.6411萬人，51至60歲增加1.8522萬人。

人口老化

延伸閱讀

力拚期限前達關稅協議 川普政府傳縮減談判規模

川普不排除驅逐馬斯克！嗆DOGE將反噬 馬斯克心聲曝光

川普稱以同意60天停火條件 警告哈瑪斯不接受「情況只會更糟」

若曼達尼抗拒驅逐非法移民 川普：我們會逮捕他

相關新聞

台股早盤跌逾百點 台積電開低10元

台股2日開盤指數下跌90.17點，開盤指數為22,463.55點，早盤跌逾百點，最低來到22,396.26點。台積電（2...

盤點今年股市大漲國家 謝金河指和一產業有關

受到美國總統川普實施對等關稅等的影響，今年世界各國股票市場波動很大，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，上半年最亮眼的市場在...

緊抓與美股連動 安聯00984A捕捉台股契機

市場樂看美國貿易協議進展，以及美國聯準會提早降息預期升溫，推升美股指數表現強勁。在美股走高激勵下，目前歐股、亞股等國際股...

國安基金14日開會 是否退場受矚目

國安基金第二季例行委員會議預定七月十四日召開，將是四月八日臨時委員會決議執行護盤任務以來第一次例會，由於全球市場經歷對等...

大盤站回所有均線…台股下半年行情 好采頭

台股昨（1）日在外資回頭大手筆買超482.5億元，改寫今年第二大單日買超手筆帶動下，權王台積電勁揚，扮演多頭總司令，盤中...

國安基金護盤任務聚焦 14日召開例會

國安基金7月14日召開第2季例行委員會議，是4月8日臨時委員會決議執行護盤任務以來首次例會。全球市場經歷對等關稅風暴後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。