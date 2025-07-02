台股早盤跌逾百點 台積電開低10元

台股2日開盤指數下跌90.17點，開盤指數為22,463.55點，早盤跌逾百點，最低來到22,396.26點。台積電（2330）開盤價1,075元，下跌10元。今日有鴻海、台泥、日月光投控等17檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中，鴻海發行市值將減少約806億元，占發行量加權股價指數約25.16點。這17檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.91點。

群益投顧表示，美國總統川普施壓聯準會降息，已從聯準會主席鮑擴大至全體理事；美國聯準會重量級官員陸續發表鴿派言論，有利美股台股短期表現。7月有445檔上市櫃公司進行除權息，有利提升台股資金動能，除息行情可期。台股指數持續守穩各期均線，短中期均線黃金交叉，但外資期貨淨空單已高、避險心態濃，可選擇基本面佳個股擇優謹慎操作。

操作題材可留意：

1.地表最強AI伺服器GB300第3季登場─GB300晶片為台積電特製，最高階GB300 NVL72連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆Arm Neoverse架構Grace CPU，綜效將比GB200 NVL72提升1.5倍，預計2025年第3季出貨。GB300對傳輸速率要求更嚴苛，將加快光通訊產業邁入更高速1.6T世代，可望迎來新一波升級潮。

2.Switch2訂7月10日在台上市─任天堂Switch 2於6月5日在全球多個地區首波開賣，台灣訂於7月10日發售。Switch 2在日本、美國等主要市場銷售成績斐然；最大亮點是導入輝達最新神經渲染與AI技術，等同內置RTX顯示卡，使整體效能大增十倍，並可提供全新多畫格生成功能與增強超解析度。

周二（1日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,494.94點，上漲400.17點、漲幅0.91%；S&P500指數下跌0.11%；那斯達克指數下跌0.82%；費半指數下跌0.7%。台積電ADR跌0.8%，收在224.68美元，較台北交易溢價20.8%。

馬斯克和美國總統川普爭執再度檯面化，特斯拉股價下跌逾5%。鮑爾重申，關稅影響預計將在未來幾個月的通膨數據中顯現，但也承認不確定因素依然存在。據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，貨幣市場預期 7 月降息的可能性為 21.2%，預計今年底前將累計降息約 64 個基點。

三大法人周一集中市場合計買超525.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超482.5億元，投信賣超46.9億元，自營商（自行買賣）買超25.4億元，自營商（避險）買超64.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少934口至1,146口，其中，外資淨空單增加516口至52,517口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加142口至1,907口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,800點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在15,900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.99上升至1.08。VIX指數下降0.11至24.29。外資台指期買權淨金額-0.89億元 ; 賣權淨金額-0.29億元。整體選擇權籌碼面偏多。

值得留意的是，外資期貨空單水位依然處於相對高檔，且近期央行多次出手干預匯市，若未來匯率政策方向確立，央行立場轉趨強硬，恐抑制台幣升值，導致國際資金回流放緩，進而增加短期回檔壓力。整體而言，台股近期表現相對委屈，基本面並未出現重大惡化，AI 及電子需求仍是市場焦點，一旦不確定因素逐步釐清，指數仍有機會挑戰更高位階，但短線操作宜保持謹慎，嚴防外資空單的反撲。