盤點今年股市大漲國家 謝金河指和一產業有關

受到美國總統川普實施對等關稅等的影響，今年世界各國股票市場波動很大，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，上半年最亮眼的市場在南韓、以色列、德國及香港，很多都和軍工產業有關。

謝金河表示，南韓股市在李在明入主青瓦台後一直走高，今年上半年拉出28.01%的大漲幅。其次是以色列股市上漲26.14%，在戰爭中，以色列股市一直上揚。另一個是德國股市，德國股市已經持續上升三年，今年上半年仍有20.09%的漲幅。

排在德國後面是香港的恆生指數，謝金河說，拉出20%的漲幅，國企指數也上漲19.1%，相對港股的上漲，上海A股小漲2.76%，深圳跌1.93%，滬深300跌0.58% 。中國將籌資的市場放在香港，今年海天味業，寜德時代及眾多生技股都來香港上市，加上小米、泡泡瑪特不斷創新高，港股連續下跌多年，今年表現強勢。

謝金河指出，今年南韓、以色列、德國股市大漲，都是軍工國防產業撐起一片天。以色列的情報機構摩薩德一年預算30億美元，國防預算高達650億美元。南韓單是接到波蘭的軍工訂單即逾百億美元，南韓航太、韓華海洋、韓華系統漲幅都很驚人，歐洲的軍工企業以萊茵金屬威力最大。