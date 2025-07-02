關稅緩衝期將屆 台股持續區間震盪

美國聯邦參議院通過總統川普力推的「大而美法案」，美股4大指數1日收盤互有漲跌。分析師認為，台股有落後補漲空間，但7月9日關稅緩衝到期不確定因素，仍可能讓指數區間震盪。

道瓊工業指數1日飆漲400.17點或0.91%，收報44494.94點；標普500指數小幅下挫6.94點或0.11%，收6198.01點；那斯達克指數下跌166.84點或0.82%，收20202.89點；費城半導體指數滑落39.04點或0.70%，收5507.50點。

台股1日收在22553.72點，上漲297.7點。鴻海、日月光投控、和泰車、台泥等多達17家上市公司今天將除息，指數將因此減少約40.91點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股那斯達克指數創新高後，由於台股表現落後美股，後續仍有補漲機會；即便7月9日美國關稅緩衝期將結束，近日指數可能因不確定因素震盪，但因關稅對股市影響已鈍化，除非關稅嚴重拖累美國經濟，促使美股重挫，否則台股在橫向整理過程，還是有補漲機會。

產業訊息方面，被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨1日晚間公告，獲日本主管機關通知，投資審查時間延長，國巨公開收購芝浦電子期間，繼續延長至7月15日。

地政局1日公布全台六都合計6月建物買賣移轉棟數，合計為1萬8095棟，月增5.2%、年減24%；房仲指出，6月房市多空交雜，尤其銀行核貸仍嚴，購屋族心態保守，今年上半年六都買賣移轉棟數共計10萬202棟，年減26.6%，創近8年同期新低。

金管會1日宣布，同意台北富邦商業銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（GujaratInternational Finance Tec-City，稱GIFT City）分行，並撤銷設立孟買分行；北富銀表示，改在GIFT City設立分行，可更有效率服務南亞地區的台商與當地企業。