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國安基金14日開會 是否退場受矚目

聯合報／ 記者夏淑賢／台北報導

國安基金第二季例行委員會議預定七月十四日召開，將是四月八日臨時委員會決議執行護盤任務以來第一次例會，由於全球市場經歷對等關稅風暴後已回穩，台股也創約近三月來新高。

這次例會在川普對等關稅展延期限七月九日後召開，預期關稅談判結果將是國安基金是否繼續護盤的關鍵。

國安基金相關官員指出，目前來看關稅變數的不確定因素並未消失，因此委員會議將評估國際政經情勢、地緣政治與金融市場最新變化，再做綜合判斷。

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