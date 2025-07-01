台股勁揚…緯創、緯穎卻雙雙走跌 法人：外資換股操作所致

台股1日迎來下半年首個交易日，早盤以22,419.74點開出，上漲163.72點順利以紅盤開出，而盤中受到電金傳齊漲帶動，最高大漲逾400點，不過尾盤漲勢有所收斂，終場收在22,553.72點、漲幅達1.33%。而近年獲得「AI伺服器」利多加持的代工大廠緯創（3231）、及其伺服器子公司緯穎（6669）1日股價卻逆勢雙雙走跌，而成為今天市場關注的主要關鍵字。事實上，緯創今日以62.44億元，排在台股成交量排行的前11名，而子公司緯穎則以成交138.37億元，排在第三名，不過前11檔個股中，只有緯創、緯穎以下跌作收，因此成為市場目光的焦點。

據悉，台股1日受到台積電等電子權值股的帶動之下，早盤繳出強勁走勢、成功以紅盤開高後彈升，並在外資今天大舉買超471.54億元的帶動之下，成功站上5日線以及年線，單日成交量也持續擴大最後觸及4,031.59億元，而三大法人今日合計買超451.23億元。其中，外資及中國大陸資本也大舉買超達471.54億元，其買超金額更達今年次高紀錄。對此，緯創今以122.5元平盤開出、早盤一度走升，不過盤中疑似受到市場賣壓、以及外資大賣換股操作等因素的影響，導致股價翻黑下挫，也引發市場的關注。

緯創被外界視為「AI伺服器市場」的最大贏家，而股價自前年開始一路走高，而緯創近年為因應持續成長的強勁訂單需求，也已在全球各廠區啟動了多次的擴廠計畫，而旗下最新的新竹新廠、暨全球營運總部也已正式完工啟用，而隨著新產能的不斷開出，也讓外界對緯創的未來走勢持續樂觀。事實上，緯創今日受到外資自買轉賣、換股操作所影響，導致股價盤中翻黑，對此，市場法人則認為，緯創及緯穎已連漲多日，而今日主要是受到外資換股操作，股價也導致盤中股價翻黑下跌，不過外界仍對AI伺服器市場保持樂觀，並相信衍生的利多效應將再度顯現。

事實上，緯創成立於2001年5月30日，至今走過24年，近年持續調整產品布局，除將自身獲利比重，朝高毛利產品方向進行調整，同時進軍AI伺服器和高效能運算等設備市場，而在董事長林憲銘的帶領下，緯創也卡位晶片大廠輝達（NVIDIA）供應鏈，入手龐大訂單。根據其公布的去年財報顯示，去年合併營收1.049兆元，年增21.8%；稅後淨利306.29億元，創歷史新紀錄，年增67%；全年稅後純益達174.39億元，年增逾5成，每股盈餘6.11元。

談及緯創去年的亮麗表現，林憲銘日前也透露，團隊已成功維持財務比例的安全性，而目前現金殖利率約落在3.3，從整體產業的角度來看，緯創絕對算得上發展較為穩健的公司。而隨著緯創在全球各廠區新打造的產能逐步開出後，整體的產能、及出貨也都會持續飆升，外界也看好緯創及緯穎的未來發展。而緯創今日合計遭到三大法人賣超約達8,400張、估計約達10.08億元，由前一交易日買超4,948張轉為賣超。若從籌碼面來看，三大法人近五日累計買超緯創達4萬5,955張，並分別由外資買超1萬8,973張、投信買超2萬7,270張、自營商賣超288張，至於融資減少1,827張、融券則大約增加了1,071張，整體券資比落在5.55%。