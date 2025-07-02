國安基金護盤任務聚焦 14日召開例會

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

國安基金7月14日召開第2季例行委員會議，是4月8日臨時委員會決議執行護盤任務以來首次例會。全球市場經歷對等關稅風暴後，股市回穩，台股也回到近三月來新高，此次例會在美國關稅展延期限7月9日後召開，預期台灣關稅談判結果，是國安基金是否繼續執行護盤任務的關鍵。

國安基金相關官員指出，目前仍在執行護盤任務期間，只買不賣，沒有坊間推測國安基金趁台股反彈，調節部位先行獲利了結的狀況。

川普4月宣布對等關稅造成全球股災，台股兩天崩跌3,000點，國安基金啟動護盤，之後川普宣布對等關稅暫緩期限至7月9日，市場回穩，美股更創高點，台股加權指數已漲過關稅衝擊前的位階，國安基金此次護盤大多處於場內待命，精神鼓勵大於實際投資。

市場指出，國安基金任務在於穩定市場，不過美國總統川普決策變化莫測，雖啟動護盤後因關稅暫緩、市場回穩，國安基金操作沒有過去護盤時那麼緊急跟用力，但目前來看關稅變數不確定因素並未消失，委員會議預期將考量國際政經情勢、地緣政治與金融市場最新變化，做綜合判斷。

國安基金例會預計14日開會，也將公布季報，可望觀察國安基金護盤戰績，屆時台灣與美國關稅談判的結果或將揭曉，若符合市場期待，國安基金例會不排除討論解除護盤任務。

關稅 護盤 國安基金

延伸閱讀

川普：下周和內唐亞胡討論加薩形勢 有望達成停火

USAID關閉！歐巴馬、小布希罕見公開怒轟川普「大錯特錯」

川馬再度開槓！川普威脅砍特斯拉政府補助 馬斯克怒回1句話

川普2作法造成 美元指數上半年跌近11%創半世紀來最差

相關新聞

大盤站回所有均線…台股下半年行情 好采頭

台股昨（1）日在外資回頭大手筆買超482.5億元，改寫今年第二大單日買超手筆帶動下，權王台積電勁揚，扮演多頭總司令，盤中...

國安基金14日開會 是否退場受矚目

國安基金第二季例行委員會議預定七月十四日召開，將是四月八日臨時委員會決議執行護盤任務以來第一次例會，由於全球市場經歷對等...

國安基金護盤任務聚焦 14日召開例會

國安基金7月14日召開第2季例行委員會議，是4月8日臨時委員會決議執行護盤任務以來首次例會。全球市場經歷對等關稅風暴後，...

就市論勢／五大領域 下半年聚光

全球金融市場近期呈現風險偏好升溫格局，主要受聯準會政策轉向預期及地緣政治緩和雙重驅動。聯準會主席鮑爾國會聽證會相關發言，市場解讀為鴿派轉向，同步發酵的中東地緣風險降溫，通膨預期隨之放緩，進一步強化寬鬆貨幣環境的市場定價，資金自避險資產轉向風險性資產。

投顧：大盤第4季衝24,000

「2025富邦財經趨勢論壇」昨（1）日登場，富邦投顧董事長陳奕光以「牛熊同體下之資本市場大亂鬥」形容2025年下半年台股...

AI ASIC五強 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券近期於北京舉行路演，看好2026年雲端半導體成長強勁，其中台積電（2330）2026年CoWoS產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。