國安基金護盤任務聚焦 14日召開例會

國安基金7月14日召開第2季例行委員會議，是4月8日臨時委員會決議執行護盤任務以來首次例會。全球市場經歷對等關稅風暴後，股市回穩，台股也回到近三月來新高，此次例會在美國關稅展延期限7月9日後召開，預期台灣關稅談判結果，是國安基金是否繼續執行護盤任務的關鍵。

國安基金相關官員指出，目前仍在執行護盤任務期間，只買不賣，沒有坊間推測國安基金趁台股反彈，調節部位先行獲利了結的狀況。

川普4月宣布對等關稅造成全球股災，台股兩天崩跌3,000點，國安基金啟動護盤，之後川普宣布對等關稅暫緩期限至7月9日，市場回穩，美股更創高點，台股加權指數已漲過關稅衝擊前的位階，國安基金此次護盤大多處於場內待命，精神鼓勵大於實際投資。

市場指出，國安基金任務在於穩定市場，不過美國總統川普決策變化莫測，雖啟動護盤後因關稅暫緩、市場回穩，國安基金操作沒有過去護盤時那麼緊急跟用力，但目前來看關稅變數不確定因素並未消失，委員會議預期將考量國際政經情勢、地緣政治與金融市場最新變化，做綜合判斷。

國安基金例會預計14日開會，也將公布季報，可望觀察國安基金護盤戰績，屆時台灣與美國關稅談判的結果或將揭曉，若符合市場期待，國安基金例會不排除討論解除護盤任務。