台股開戶數大增 衝上1,348萬新高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國科技股多頭氣勢欲罷不能，帶動台股6月看回不回，收復所有均線，股民進場意願仍高。臺灣證券交易所昨（1）日統計，截至6月底，總開戶數月增3萬2,013人，攀升至1,348萬465人，持續締造歷史新猷。

台股歷經4、5月上沖下洗後，市場原本預期6月偏向整理機會較大，但在「TACO交易（Trump Always Chickens Out）」、中東緊張情勢升溫等多空交錯下，輝達（NVIDIA）為首的科技股持續走強並創高，引領行情盤堅向上，6月挾量上漲908點或4.2%。

隨台股盤面氛圍偏多，及行情高檔震盪，持續帶動投資人進場意願。根據證交所最新數據，6月投資人新開戶數增加3萬2,103人；截至6月底，總開戶數達1,348萬465人，改寫史上新高，累計今年以來增加26萬4,424人或2%。

以年齡分布來看，除61歲以上開戶數逆勢下跌外，其餘各族群6月持續攀升。其中，19歲以下增至59萬2,232人、月增8,794人，預料7月就有機會進一步突破60萬人大關。

20至30歲增加為167萬7,342人、月增1萬2,375人，31至40歲增加為218萬8,637人、月增5,094人，合計占有率33.21%，較前一月的33.0%增加約0.21個百分點。

41至50歲開戶數6月增加5,421人至257萬5,065人、占有率19.15%，51至60歲增加562人至231萬6,314人、占有率17.23%，61歲以上開戶數減少696人至402萬7,260人，占有率跌破三成至29.92%。此外，法人方面開戶數續增至10萬3,615戶，月增463戶。

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