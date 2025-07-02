大盤站回所有均線…台股下半年行情 好采頭

台股昨（1）日在外資回頭大手筆買超482.5億元，改寫今年第二大單日買超手筆帶動下，權王台積電（2330）勁揚，扮演多頭總司令，盤中一度大漲474點，攀上近四個月來反彈波段高，終場上漲297點收22,553點，重新站回所有均線，為下半年行情帶來好采頭。

新台幣在6月30日大貶7.22角後，昨日大升逾7.17角，加上法人圈傳出央行盯上炒匯外資在元大台灣50反1動向，連同標普、那斯達克指數30日再創新高，輝達股價攀上157.96美元天價，帶動半年報結帳完的資金，重新進場台股為下半年布局。

外資近期在台股現貨動向

台積電再次扮演多頭總司令，盤中一度攻上波段高點1,095元，市值重返28兆元之上，終場漲25元收1,085元，市值28.14兆元，外資買超逾1.7萬張，貢獻大盤漲點逾200點；聯發科、創意、世芯-KY等千金股也跟著衝鋒。

台積電領頭衝之餘，昨日並代重要子公司TSMC Arizona Corporation公告其董事長異動，原為資深副總Rick Cassidy，新任者從缺，台積電說明異動為職務調整。台積電昨也公告Rick Cassidy 辭任TSMC Arizona自然人董事，該董事職由TSMC Arizona總經理Rose Castanares出任。

盤面上，汽車、水泥、營建、電子等類股表現強勢；族群中，以台積電為首的半導體、太陽能、BBU、氫燃料電池等族群相對亮眼。18檔千金股漲多跌少，力旺漲5.9%最強勢；股王信驊也大漲3.7%、收4,925元再攀波段新高價。

三大法人動態方面，外資由賣轉買、買超482.5億元，為今年第二大單日買超，但在期現貨不同步，在台指期未平倉淨空單再增516口至52,517口，在歷史新高附近；投信則賣超46.9億元、連二賣；自營商買超89.9億元、由賣轉買，三大法人合計買超525.5億元。

國家隊的八大公股行庫則逢高調節113.4億元，由買轉賣，為今年來賣超最多的一天。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農、永豐投顧總經理李學詩等專家觀點，台股本波由新台幣走升帶來的資金行情有望延續。

專家普遍預期，在7月9日川普政府對等關稅緩衝期結束前，將進入利空空窗期；加上上市櫃公司陸續公布6月業績，因台積電5月營收寫下單月次高好成績，顯示AI需求持續強勁，有利行情易漲難跌，指數有機會上看23,000點整數大關，甚至漲至23,500點。

不過，也有機構法人提醒，美國最新PMI等經濟數據顯示新訂單指數下滑、但庫存指數上升，第3季需求出現旺季不旺訊號，加上國內景氣對策燈號轉為綠燈，建議台股操作暫以短線為主，逢高應有風險意識。