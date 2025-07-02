就市論勢／五大領域 下半年聚光

盤勢分析

全球金融市場近期呈現風險偏好升溫格局，主要受聯準會政策轉向預期及地緣政治緩和雙重驅動。聯準會主席鮑爾國會聽證會相關發言，市場解讀為鴿派轉向，同步發酵的中東地緣風險降溫，通膨預期隨之放緩，進一步強化寬鬆貨幣環境的市場定價，資金自避險資產轉向風險性資產。

台股後市來看，未來市場焦點將緊扣政策與數據驗證，關稅政策實際衝擊將於第3季顯現。因此，建議投資人採取產業分散配置，平衡布局成長型科技與價值型循環類股。

投資建議

2025年下半年台股投資重點可聚焦五大領域，一，先進封裝技術需求持續擴張，相關設備商產能利用率已見明確能見度；二，主權AI基礎建設於歐美與中東同步啟動，帶動資料中心規格升級與區域供應鏈重組；三，高壓直流電源架構與全水冷散熱方案因應高功率晶片成為主流；四，網路通訊加速邁向800G規格，開放架構互連技術推動下一世代1.6T發展；第五，終端應用場景擴展至智慧家電與人形機器人領域，相關類股值得留意。