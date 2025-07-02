投顧：大盤第4季衝24,000

「2025富邦財經趨勢論壇」昨（1）日登場，富邦投顧董事長陳奕光以「牛熊同體下之資本市場大亂鬥」形容2025年下半年台股走勢，指出川普政策仍將左右市場走勢，第4季高點上看24,000點，並將今年台股獲利預估下修至4.3兆元，但仍年增6.5%。

陳奕光表示，台股第1季獲利超過預期，富邦一度上修2025年上市櫃公司獲利預估至4.74兆元，但第2季起考量受川普對等關稅戰波及，考量關稅戰效應及匯兌不利因素，將台股獲利下修為4.3兆元、年增6.5%。

川普關稅戰恐抑制貿易增長。其中，電子股獲利成長率稍有壓抑，但在AI及半導體帶動下，獲利仍維持20.3%成長。傳產全年估衰退13.8%。金融股受到股匯債三市波動，加上去年基期較高，獲利估年減14.3%。