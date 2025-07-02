投顧：大盤第4季衝24,000
「2025富邦財經趨勢論壇」昨（1）日登場，富邦投顧董事長陳奕光以「牛熊同體下之資本市場大亂鬥」形容2025年下半年台股走勢，指出川普政策仍將左右市場走勢，第4季高點上看24,000點，並將今年台股獲利預估下修至4.3兆元，但仍年增6.5%。
陳奕光表示，台股第1季獲利超過預期，富邦一度上修2025年上市櫃公司獲利預估至4.74兆元，但第2季起考量受川普對等關稅戰波及，考量關稅戰效應及匯兌不利因素，將台股獲利下修為4.3兆元、年增6.5%。
川普關稅戰恐抑制貿易增長。其中，電子股獲利成長率稍有壓抑，但在AI及半導體帶動下，獲利仍維持20.3%成長。傳產全年估衰退13.8%。金融股受到股匯債三市波動，加上去年基期較高，獲利估年減14.3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言