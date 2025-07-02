「小心有鬼」…用饒舌推廣反詐

臺灣證券交易所深入年輕世代關注的嘻哈音樂場域，持續以創意方式宣傳資本市場反詐騙知識與臺灣創新板，第三度支持並參與由中華文化總會主辦的《校長兼撞鐘》演唱會。

證交所表示，這次以反詐騙「小心有鬼」及獨角獸「臺灣創新板（tib）」為主題，搭配互動攤位、影片播放與LINE貼圖推廣，展現證交所與時俱進、貼近民眾金融推廣模式。

這屆《校長兼撞鐘》將於宜蘭、新竹、嘉義與屏東舉辦四場演出，結合在地音樂社群與台灣饒舌文化的創作能量，引導群眾關注社會與金融議題。

證交所在宜蘭場活動期間宣傳臺灣創新板（tib）理念，傳遞「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」鼓勵新創企業到創新板上市的核心訴求，並設置宣導攤位，提供tib獨角獸LINE貼圖下載，讓更多投資大眾認識創新板。

證交所延續反詐騙推廣行動，於現場設置「你被哪隻詐騙鬼盯上了？」心理測驗活動，透過趣味問答方式揭露各類投資詐騙手法。現場播放《給你的錢一首歌的時間》及「小心有鬼」系列影片，並安排「反詐騙 diss battle」舞台互動，鼓勵現場觀眾以饒舌創作形式表達對投資詐騙的觀察與反思。