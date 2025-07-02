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證交所力挺新創企業

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
威凜科技執行長葛維邦（左起）、奧義智慧科技執行長吳明蔚、美國高通總監戴郁文、SparkLabs Taiwan資深計畫經理簡夢瑤、證交所董事長林修銘、證交所總經理李愛玲、嘉駿資本共同創辦人高國峰、振生半導體技術長羅宇呈、證交所副總經理杜惠娟等合影。證交所／提供
威凜科技執行長葛維邦（左起）、奧義智慧科技執行長吳明蔚、美國高通總監戴郁文、SparkLabs Taiwan資深計畫經理簡夢瑤、證交所董事長林修銘、證交所總經理李愛玲、嘉駿資本共同創辦人高國峰、振生半導體技術長羅宇呈、證交所副總經理杜惠娟等合影。證交所／提供

臺灣證券交易所日前攜手SparkLabs Taiwan主辦「Edge AI的前沿應用：無人機、太空科技與資安的創新實踐」交流分享會，吸引近百位創新企業、創投機構等代表參與，展現產業與資本市場高度鏈結，共同加速台灣科技創新的發展。

這次活動廣邀產業界及創新生態圈代表出席，針對Edge AI在無人機、太空科技及資安等三大戰略領域的應用發展與資本布局進行深度分享與交流。

證交所董事長林修銘開場致詞時表示，行政院2024年通過「五大信賴產業推動方案」，推動台灣成為全球民主科技陣營值得信賴的關鍵夥伴，其中的半導體產業在過去幾年間，受惠資本市場助力及政府政策支持下已享譽國際。證交所希望成為更多戰略產業如無人機、太空科技及資安創新企業的最佳夥伴，穩步打造自主、安全、可信賴的國防、資安生態系。

林修銘提及，證交所自2021年設立臺灣創新板，即為願意改變且有能力改變的創新企業量身打造，加速企業取得資本市場動能挹注，不只要立足台灣，更要邁向國際，成為亞洲的那斯達克，迄今累積超過20家創新企業成功掛牌，未來更將成為帶動國家產業升級的重要力量。

專題演講由美國高通業務開發總監暨亞太生態系發展計畫負責人戴郁文分享新創企業如何從研發到商品化的實踐經驗與未來應用趨勢。

並由資安領域創新企業奧義智慧科技執行長暨共同創辦人吳明蔚分享如何透過最先進的AI技術守護台灣戰略產業，並透露因認同創新板的創新價值，及能提供予企業的優質服務，已規劃今年度送件申請創新板。

本場活動重頭戲由SparkLabs Taiwan創投暨加速器與多家無人機、資安等產業的創新企業同台，以Edge AI為出發點，探討跨領域的合作及應用。

SparkLabs Taiwan共同創辦人暨管理合夥人邱彥錡表示，台灣新創具備全球影響力，透過這次與證交所合作，希望協助更多深科技團隊，從研發走向商業化，進一步結合台灣供應鏈與資本市場優勢，加速國際布局，期待創新板能成為台灣新創走向全球的關鍵跳板。

資安 無人機 創新板

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