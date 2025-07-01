證交所第22屆董事會 推舉林修銘擔任董事長、續聘李愛玲為總經理

臺灣證券交易所股份有限公司1日召開第22屆董事會，推舉林修銘擔任董事長，續聘李愛玲為總經理，另第22屆監察人會議推舉許富皓為常駐監察人。

第22屆董事有臺灣銀行股份有限公司代表人吳佳曉、臺灣土地銀行股份有限公司代表人何英明、台灣糖業股份有限公司代表人蕭基淵、華南商業銀行股份有限公司代表人陳芬蘭、兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人簡鴻文、永豐餘投資控股股份有限公司代表人駱秉正、台灣水泥股份有限公司代表人張安平、元大證券股份有限公司代表人黃維誠、富邦綜合證券股份有限公司代表人程明乾，及主管機關指派的林修銘、李愛玲、張心悌、邵慶平、張琬喻、朱德芳等15人。

第22屆監察人有第一商業銀行股份有限公司代表人邱月琴、台灣中油股份有限公司出席本次會議代表人陳瑞瓊及主管機關指派之許富皓等三人。