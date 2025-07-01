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市場漸回穩 國安基金護盤任務將解除？7月14日例會分曉

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
國安基金第2季例會預定7月14日召開，由於4月初美國總統川普宣布對等關稅以來，掀起全球股災台股也慘崩，但之後市場回穩，台股迄今上漲也早已超過關稅衝擊前的指數位階。記者曾原信／攝影
國安基金第2季例會預定7月14日召開，由於4月初美國總統川普宣布對等關稅以來，掀起全球股災台股也慘崩，但之後市場回穩，台股迄今上漲也早已超過關稅衝擊前的指數位階。記者曾原信／攝影

國安基金第2季例會預定7月14日召開，由於4月初美國總統川普宣布對等關稅以來，掀起全球股災台股也慘崩，但之後市場回穩，台股迄今上漲也早已超過關稅衝擊前的指數位階，因此川普對等關稅暫緩期限7月9日是否延後，抑或是對台灣課徵關稅談判結果是否調降與合於理想，將牽動14日例會討論國安基金護盤任務持續與否。

國安基金每季都會召開例行委員會議，本次國安基金4月8日委員會議決議進場護盤，隔日進場，但是川普在4月2日揭曉對等關稅引發全球股災後，不久又宣布將暫緩課徵、寬限至7月9日，全球股市也隨之回穩，台股也早已漲過關稅衝擊前的位階，使得本次國安基金護盤大多呈現場內待命的狀態，提供股民信心的意義，大於實際銀彈的動用。

預定7月14日召開的國安基金例會，屆時可望略窺國安基金本次護盤的戰績，另外，台灣與美國關稅談判的結果或將揭曉，若符合市場期待，國安基金例會也不排除討論解除護盤任務。

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