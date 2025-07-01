驅動IC後市樂觀 兩大亮點支持利多！大摩維持聯詠「優於大盤」評等
摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，展望驅動IC後市，鑑於庫存提前建立，下半年需求較疲弱，但由於價格穩定以及來自蘋果折疊新機和三星的機會是長期利多。維持聯詠（3034）「優於大盤」的評等，但需考量短期的疲軟情況，目標價由610元降至600元。
大摩指出，驅動IC供應鏈在下半年恐面臨放緩，主要是受電視與筆電相關的大尺寸驅動IC影響。與面板價格下滑的趨勢一致。預估大尺寸驅動IC在2025年第3季可能季減10%至20%，主要來自庫存去化。然而，根據預估，此疲弱已大致反映在股價，因為投資人對下半年電視與PC供應鏈的看法普遍偏空。
大摩認為，過去韓系面板廠多傾向採用來自韓國供應商的系統驅動IC，特別在高階OLED驅動IC。不過，隨著智慧型手機快速升級以及對效能與功耗的要求提升，台灣供應鏈將有更多承接委外訂單的機會。
另外，新折疊機有望擴大所有驅動IC廠商的總體可服務市場，蘋果將是關注焦點，大摩表示，每支折疊機可能需要2至3顆OLED驅動IC。蘋果若在2026年推出折疊版iPhone，將進一步推升整體市場規模。
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