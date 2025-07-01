外資不棄息？鴻海除息前轉買超1.8萬張 買超前十大「金融股占6檔」

台股1日收在22,553.72點，上漲297.7點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超471.53億元，統計外資買賣超個股發現，買超前十名中金融股高達6檔，不過，6月遭外資狂賣8.2萬張的鴻海（2317），外資竟在除息前一個交易日轉為買超18,323張，參與鴻海的除息。

鴻海截至上周股東人數達115萬6,241人，去年度股利每股配發5.8元，為1991年上市掛牌以來的新高，連續6年配發率都超過5成，預計7月2日除息，7月31日發放股息，1日為參與除息的最後買進日，股價收在165.5元，上漲4.5元，成交量逾10萬張。

統計外資在第2季賣超鴻海41,300張，其中，6月更是賣超82,424張，但在1日則是轉為買超18,323張；鴻海今年的除息行情引來市場及股東的高度關注。

台股1日開高走高，早盤以22,419.74點開出，上漲163.72點，由權王台積電（2330）領軍上攻，盤中一度衝達22,730.76點，上漲474.74點，創下逾4個月的波段高點，終場收在22,553.72點，收復5日線，三大法人買超515.78億元，外資買超471.53億元，投信賣超45.7億元；自營商買超（合計）89.94億元，其中自營商（自行買賣）買超25.4億元、自營商（避險）買超64.54億元。