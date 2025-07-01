聽新聞
0:00 / 0:00
外資不棄息？鴻海除息前轉買超1.8萬張 買超前十大「金融股占6檔」
台股1日收在22,553.72點，上漲297.7點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超471.53億元，統計外資買賣超個股發現，買超前十名中金融股高達6檔，不過，6月遭外資狂賣8.2萬張的鴻海（2317），外資竟在除息前一個交易日轉為買超18,323張，參與鴻海的除息。
鴻海截至上周股東人數達115萬6,241人，去年度股利每股配發5.8元，為1991年上市掛牌以來的新高，連續6年配發率都超過5成，預計7月2日除息，7月31日發放股息，1日為參與除息的最後買進日，股價收在165.5元，上漲4.5元，成交量逾10萬張。
統計外資在第2季賣超鴻海41,300張，其中，6月更是賣超82,424張，但在1日則是轉為買超18,323張；鴻海今年的除息行情引來市場及股東的高度關注。
台股1日開高走高，早盤以22,419.74點開出，上漲163.72點，由權王台積電（2330）領軍上攻，盤中一度衝達22,730.76點，上漲474.74點，創下逾4個月的波段高點，終場收在22,553.72點，收復5日線，三大法人買超515.78億元，外資買超471.53億元，投信賣超45.7億元；自營商買超（合計）89.94億元，其中自營商（自行買賣）買超25.4億元、自營商（避險）買超64.54億元。
統計外資買超前十大個股，金融股占6檔，且高居外資單日買超個股的前四名，進榜的還有4檔電子股，將除息的鴻海也獲外資大買；另外，賣超前十大個股中則有1檔金融股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言