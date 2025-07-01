新台幣強升逾7角！外資爆買471億元 三大法人買超515億元

台積電（2330）7月首個交易日帶量觸及1,095元，帶動鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、神達（3706）、廣達（2382）、智邦（2345）等電子權值重兵齊步攻高，加上富邦金（2881）、凱基金（2883）、上海商銀（5876）、國泰金（2882）攜手邁向填息路，激勵大盤指數盤中一度猛漲474.74點、攀上22,730.76點；但美國總統川普揚言不再延長對等關稅90天緩衝期，未達協議者將面臨最高50%的懲罰性關稅，加上中經院發布5月製造業景氣燈號由代表景氣低迷的黃藍燈、轉至代表衰退的藍燈，鈍化多頭信心，終場大盤漲點縮減至297.7點，報22,553.72點，仍成功收復5日線，成交值放大至4,031.6億元。三大法人大舉買超515.78億元，其中，新台幣1日盤中又強升逾7角，吸引外資持續匯入，搶進買超達471.54億元。

統計三大法人1日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉買超471.54億元，投信賣超45.7億元；自營商買超（合計）89.94億元，其中自營商（自行買賣）買超25.4億元、自營商（避險）買超64.54億元。

個股表現上，共有18檔收漲停，安控、資服、BBU等概念股皆在列，成交量超過萬張的有德宏（5475）、邁達特（6112）、杭特（3297）、凱崴（5498）、新盛力（4931）、環宇-KY（4991）。

以成交量觀察，超過10萬張個股共5檔，股價僅南亞科（2408）收低、其餘皆漲。依序為：神達153,343張，股價漲3.31%、收68.7元；中信金（2891）110,587張，股價漲0.69%、收44元；南亞科107,112張，股價跌3.32%、收49.5元；元大金（2885）106,736張，股價漲0.31%、收32.7元；鴻海101,058張，股價漲2.8%、收165.5元。

以成交值觀察，超過百億元個股共6檔，由電子族群通包，股價除緯穎（6669）收低3.16%以外，其餘皆漲逾2%。依序為：台積電480.23億元，價漲2.36%、收1085元；鴻海166.55億元，價漲2.8%、收165.5元；緯穎131.42億元，價跌3.16%、收2,450元；世芯-KY 112.22億元，價漲2.91%、收3,185元；聯發科109.69億元，價漲2%、收1,275元；神達108.16億元，價漲3.31%、收68.7元。

統計1日收漲停個股共18檔，依序為：星通（3025）漲9.97%、收53.5元，成交量2,482張；德宏漲9.96%、收30.9元，成交量10,207張；潤隆（1808）漲9.95%、收33.15元，成交量8,299張；揚智（3041）漲9.94%、收28.2元，成交量2,975張；邁達特漲9.94%、收56.4元，成交量11,183張；中台（6923）漲9.94%、收88.5元，成交量1,527張；杭特漲9.93%、收58.7元，成交量13,868張；上亞科技（6130）漲9.9%、收42.75元，成交量1,104張；西勝（3625）漲9.89%、收15.55元，成交量2,474張；迎廣（6117）漲9.88%、收109元，成交量9,313張；凱崴漲9.87%、收12.25元，成交量19,427張；華擎（3515）漲9.85%、收301元，成交量9,127張；展達（3447）漲9.84%、收53元，成交量2,967張；中探針（6217）漲9.83%、收29.6元，成交量2,153張；良得電（2462）漲9.8%、收22.4元，成交量461張；新盛力漲9.78%、收105.5元，成交量23,554張；宏觀（6568）漲9.65%、收142元，成交量598張；環宇-KY漲9.63%、收119.5元，成交量18,509張。