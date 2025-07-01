台股第2季大漲逾千點之後 法人曝第3季恐有六利空衝擊

台股在第2季大漲1,560.12點，漲幅7.53%，進入第3季的第1個交易日大漲，開出好彩頭，寫下波段新高點， 不過，有法人示警，點出本季恐有關稅變數、半年報、景氣成長力度大幅下滑、除權息旺季等6大利空，將衝擊股市表現， 建議保守操作，逢高減碼，轉進防禦型股票。

台股1日以22,419.74點開出，上漲163.72點，指數開高後一度衝達22,730.76點，上漲474.74點，創下逾4個月的波段高點，主要由權王台積電（2330）領軍，早盤以1,080元開高後一度拉升至1,095元， 終場收在1,085元，上漲25元，影響大盤指數208點。

鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）也都收紅， 位居貢獻大盤指數的前五名中；電子股占大盤成交比重達72%，電子指數上漲1.65%收紅，半導體指數上漲1.97%，電子組件、資訊服務、通路、其他電子漲幅也都超過1%；傳產股以油電燃氣上漲3.06%最高，汽車漲幅逾2%，水泥、塑膠、造紙、營建等類股漲幅都超過1%。

台股大盤指數終場收在22,553.72點，上漲297.7點，漲幅1.34%；在第3季的第1天大漲， 開出好彩頭，展望第3季，是否能夠驚驚漲，再往上衝高？統一投顧董事長黎方國則是提出示警，認為要保守看待，主要是第3季將有6個利空因素的衝擊。

黎方國表示， 首先要面臨的是美國總統川普的對等關稅暫緩期將在7月9日屆滿，川普曾釋出對等關稅寬限在7月9日到期之後，絕大多數國家將不再延長的說法，另外，美中的關稅戰雙方協議的豁免期則將在8月12日到期，這兩個關稅期限都落在第3季，成為不確定因素的利空。

另外，第2季新台幣快速升值，恐衝擊半年報的表現，由於多數企業並沒有避險，新台幣升值恐將吃掉獲利，半年報恐爆出利空；第三個要關注的是景氣的問題，黎方國說，根據研調機構的預估，下半年第3季、第4季的GDP成長力度將大幅下滑。

黎方國進一步說明，根據統計，第3季易跌難漲，尤其9月是最會下跌的月份；加上外資空單增高到4~5萬口，指數偏空，也都是第3季的不利因素；還有，除權息旺季下，預估大盤指數自然蒸發600~700點，若是相關的利空發酵，填息的機會不高，指數也是不容樂觀。

黎方國強調，第3季要轉為保守，預期指數區間約21,500~22,800點，在操作上逢高要減碼，若是一定要買股， 可以轉進防禦型的股票布局， 例如電信股、低基期、高殖利率股等。