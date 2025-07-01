下半年台股高點 富邦投顧董座陳奕光看好第四季上24000點

富邦金控今日舉行2025富邦財經趨勢論壇，針對下半年台股走勢，富邦投顧董事長陳奕光指出，美國總統川普政策仍將左右市場走勢，今年台股獲利預估下修為4.3兆元，年增6.5%，至於指數若要上攻，關鍵則為電子先發，金融再接棒，待對等關稅危機解除，全球經貿回復正常後，傳產龍頭低檔反彈。

陳奕光也認為，第3季台股因除權息後外資站在賣方，上漲機率低，第4季則可望受惠業績題材看漲，高點上看24000點。

陳奕光表示，因為有外資空單，同時賺匯價及價差、期差，因此台股不太可能在第3季看到高點。若關稅稅率僅是10%的入場門票而已的話，股市就直接上23000點了，他也指出，距離今年的台股起漲點23035的距離，還有300、400點，若降很多，回到先前起漲點的時間點會較早，7月10日應是關鍵（台美對等關稅稅率確定），他提醒，比起現在關稅已經鈍化，外資的52000多口空單，合計600、700億就在等這個消息，外資在籌碼的部分反而要注意，關稅的影響反而已鈍化。

陳奕光強調，第3季是好的買點，大約21000點會有支撐，也許會再升至比起23000點再多個200、300點，並且提醒可放大周轉率，來替代風險，並且更要知道如何選股，用「快閃交易來搭配低持股」。

陳奕光也分析，在資金、籌碼面，超額儲蓄回升，2025年超額儲蓄將再創高，超越4兆大關、近三年投信買超金額可觀，所有ETF（指數型股票基金）市值共達6.4兆元，約占整體上市櫃市值的8.5%，預計ETF風潮延續，可再成為台股盤面重要推動力。今年4月迄今台幣升值，外資在5月已由賣超轉為買超，台幣升值可望吸引外資買盤進場。而在歷年大盤融資餘額大減後，後續指數上漲居多，加上企業買回庫藏股更有助籌碼安定。

整體來看，陳奕光表示，反映對等關稅及匯率衝擊，台股第1季獲利超過預期，富邦一度上修2025年獲利預估至4.74兆元，第2季起受川普對等關稅戰波及，考量關稅戰效應及匯兌不利因素，將台股獲利下修為4.3兆元、年增6.5%。電子股獲利成長率稍有壓抑，但在AI及半導體帶動下，獲利仍維持20.3%成長。傳產在航運股獲利縮水下，全年獲利衰退13.8%。金融股受到股匯債三市波動劇烈，加上去年基期較高影響，估計獲利年減14.3%。

陳奕光指出，2003年以前台股由市場主力主導，指數表現與獲利關連性較低；2003年開放外資投資台股之後，逐步導入評價觀念，加上法人交易占比日益提升，台股表現與獲利呈現同步走勢。近兩年台股攻克2萬點，主要受惠AI趨勢帶動的供應鏈獲利水漲船高，以及台灣企業在AI產業中占有樞鈕地位。