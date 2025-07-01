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台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

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台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股1日開高走低，早盤以22,419.74點開出，終場收22,553.72點，上漲297.7點，漲幅1.34%，成交量4,031.6億元。櫃買則收232.21點，上漲0.86點，台積電（2330）收在1,085元，上漲25元，漲幅2.36%。

盤面上以類股來看，油電燃氣、半導體、資訊服務、其他電子、營建、汽車、水泥、電子通路、造紙等較為強勢，另外，居家生活、玻陶、金融、光電等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，鴻海（2317）、神達（3706）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、廣達（2382）、精成科（6191）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、台燿（6274）、晶彩科（3535）、台光電（2383）、台達電（2308）、華星光（4979）、華碩（2357）、聯鈞（3450）、富邦金（2881）、長榮海運（2603）、華擎（3515）、聯亞（3081）、創意（3443）、高技（5439）、新盛力（4931）。

而量大弱勢的則有，緯穎（6669）、緯創（3231）、順達（3211）、南亞科（2408）、金像電（2368）、元大金（2885）、大量（3167）、日月光投控（3711）、興能高（6558）、致茂（2360）、欣興（3037）、健策（3653）等。

統一投顧表示，美國減稅法案過關，加上AI需求續強，推升標普500及那指再創新高。台股成交量能略顯不足，但維持類股良性輪動，指數在年線位置震盪盤堅。惟外資期貨淨空單仍逾5萬口，新台幣匯率6月大升值將影響6月營收及第2季財報。選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有業績題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念股、生技、台幣升值概念股、重電及能源等。 

台股成交量 台幣匯率

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