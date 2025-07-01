台股基本面穩健 全球新興市場股票型基金淨流入居冠

政治與貿易談判推進，全球股市齊升。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年6月19日至6月25日止近一周，全球新興市場淨流入15.08億美元成為主要市場之首，已開發歐洲、拉丁美洲、皆呈現微幅淨流入分別為1.04和0.22億美元。美國股票型市場、亞洲不含日本股票基金和歐非中東則呈現淨流出-48.25、-8.81和0.31億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，隨著以色列與伊朗衝突升溫，再加上美國聯準會最新聲明對通膨風險釋出強烈警訊，全球金融市場陷入震盪調整。儘管聯準會維持利率不變，點陣圖顯示年內仍預期降息兩次，但主席鮑爾的發言轉為偏鷹，使得公債殖利率反彈，而風險性資產方面，股市受經濟數據疲弱與地緣政治不安情勢干擾，投資人風險偏好明顯趨弱。

安聯投信表示，本周全球股市呈現全面反彈走勢，主因中東局勢緩和與中美貿易緊張降溫，加上鮑爾釋出偏中性的政策訊號，帶動市場風險偏好明顯升溫。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，從主題輪動來看，科技與電動車主題強勢領漲。半導體龍頭AMD（超微）因新一代AI晶片市場潛力爆發，股價單周飆升逾13%，帶動科技股整體上揚4.3%；電動車相關指數在QuantumScape固態電池技術突破激勵下大漲5.4%。此外，人工智慧、潔淨能源、水資源等主題也全面收紅，顯示資金正流向具未來成長潛力的產業。

莊凱倫表示，從區域表現觀察，日本東證指數上漲0.45%，MSCI新興市場指數單周勁揚4.30%，新興亞洲與拉美市場同步走強，受惠於美元走弱與亞幣升值。特別是在中國大陸和美國簽訂貿易諒解備忘錄、大陸承諾提供稀土交換美方取消反制關稅後，整體亞洲市場信心顯著回升。

在台股展望部分， 安聯投信台股團隊表示，若通膨明顯放緩，聯準會有機會在第3季啟動降息，需再觀察關稅政策與供應鏈變化可能對通膨帶來的潛在影響。市場目前預估聯準會最快將於7月或9月降息，形成股市正面催化劑。在國際利多激勵與資金回流加持下，台股後市可期。其中，電子權值股擔綱大樑，特別是AI伺服器、半導體、先進封裝等供應鏈受惠全球AI浪潮與企業資本支出回溫，顯示對台股中長期前景看好。

回到基本面，安聯投信表示，台灣5月出口年增9.2%，連續三個月正成長，顯示全球終端需求改善。半導體業產能利用率回升，科技業庫存調整進入尾聲，搭配大陸消費復甦與美國企業補庫需求，對台股出口產業構成實質支撐。另一方面，台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股陸續召開法說會，對第3季展望偏正向，亦成為多頭重要支柱。市場預期台股企業整體獲利將於下半年逐季回升，有利台股後市。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，政策面亦具支撐效果。政府推動AI半導體戰略、數位轉型與能源轉型政策方向明確，有助資本市場活絡，提升資金對本地資產配置信心。

安聯投信台股團隊表示，技術面觀察，台股維持在月線之上，多頭架構穩固。短線若回測支撐，建議可分批布局，掌握長線主流脈動。中長期仍須留意國際政治風險與聯準會政策轉向時點，適度保留現金與風險管理部位以因應潛在震盪。

策略上，安聯投信台股團隊表示，隨著7月美股財報季登場，企業對未來營收與獲利的展望將成為市場關注焦點，若整體財報優於預期，將為股市提供延續上漲的基本面支撐。台股方面，企業獲利自第2季起回穩跡象明顯，相關族群可望受惠資金回流與基本面轉佳效應而持續吸引買盤。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，投資人應以「審慎樂觀、聚焦主流」為原則，適度汰弱留強、精選具成長潛力與政策紅利加持的主題類股。例如AI伺服器、半導體設計與製造、電動車與能源轉型、以及具備估值優勢與資金回流支撐的新興市場股票。若搭配主動式基金與多重資產策略配置，有助於降低市場波動影響，並提升下半年整體報酬穩健度，建議以長期定期定額投資，透過有紀律的投資方式來長期累積複利，也能克服人性，將市場波動轉為機會，累積財富。