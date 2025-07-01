外資第2季買超台積電逾20萬張 股價今飆4個月高

外資6月買超台股933.74億元，大盤指數6月上漲908.72點，月漲幅4.26%，統計外資6月買超台積電（2330）12萬9,591張， 第2季則是買超20萬9,431張，台積電1日股價開高走高，一度衝達1,095元， 上漲35元，創4個多月來的高點，市值28兆3,963億元。

台股1日以22,419.74點開高後走高， 一度衝達22,730.76點， 上漲474.74點，主要由權王台積電所帶動， 台積電早盤以1,080元開出，股價一度衝高至1,095元， 上漲35元， 市值重返28兆元，盤中漲幅逾2%，影響大盤指數約250點。

統計外資今年來賣超台積電41,427張， 主要賣壓集中在第1季，6月買超台積電12萬9,591張， 合計第2季買超台積電20萬9,431張；以台積電的股價來看，今年高點在1月7日曾寫下1,160元的歷史高價，但在4月9日曾下滑至780元。

統計台積電從4月的低點780元反彈以來至1日的高點1,095元，股價上漲315元，漲幅40.38%。

根據台積電先前釋出的第2季展望，根據對當前業務狀況的評估，預估今年第2季美元營收介於284~292億美元，平均值季增近約13%；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，預估毛利率57~59%，營益率47~49%。

台積電預計7月17日召開第2季法人說明會，將公布第2季財務報告及第3季業績展望；由於第2季新台幣匯率升值的因素，市場關注對台積電獲利的影響。