美關稅引發上半年全球股匯債市震盪 富邦投顧：台股第4季上看24,000點

美國總統川普釋出加徵關稅措施，引發上半年全球股匯債市震盪急殺，台股一度重挫超過6千點。展望2025年下半年，富邦投顧董事長陳奕光以「牛熊同體下之資本市場大亂鬥：投票機vs.體重機」為題，指出川普政策仍將左右市場走勢，今年台股獲利預估下修為4.3兆元，年增6.5%。指數若要上攻，關鍵為電子先發，金融再接棒，待對等關稅危機解除，全球經貿回復正常後，傳產龍頭低檔反彈，整體股市第3季因除權息後，外資通常站在賣方，上漲機率低；第4季則可望受惠業績題材看漲，高點上看24,000。

台股選股策略部分，陳奕光提出可採「富邦ANGELS」術，瞄準AI供應鏈（AI需求、機器人）、NTD Appreciation台幣升值（航空、旅遊、食品業與資產題材）、Government Policy（政府政策推動產業升級，如無人機產業、電子需求及淨零碳排綠能剛需）、ETF（高股息、市值型等）、Low P/E (價值投資)，以及Satellite(低軌衛星)相關主題布局。

川普第二任期加徵關稅措施，使得2025年前5月全球股、債市報酬率落後黃金，企業盈餘展望因關稅及高利率等因素調降，評價面回升至相對高點，限制追價空間。美元走弱，跌破百元價位，推升市場持有黃金需求。川普關稅戰延伸至中國以外國家，恐抑制貿易增長。

陳奕光表示，在主要股市中，以台灣與美國巴菲特指標最高，台股因高成長的科技股權重，美股則同時有品牌及技術的優勢。2024年台股巴菲特指標較前五年提高66%、美股與日股提高27%與26%；陸股仍較前五年均值低，相較之下具有價值投資吸引力。全球股市4月受對等關稅衝擊大跌，但中旬之後快速反彈，大部份股市本淨比（PBR）均已回升至10年均值以上，目前僅滬深300、南韓KOSPI較低，股價反彈壓縮美台股殖利率。

觀察國家債務與GDP表現，台灣債務占GDP僅26%，遠低於成熟經濟體，但有公務機關退休金等潛在負債。日本政府債務占GDP比重達237%，仍為主要國家中最高。美國因疫情紓困，2020年比重曾達到132%，2024年雖降至121%，但仍較疫情前五年平均提高14%。川普再推減稅，估將加重財政赤字與債務壓力。

陳奕光分析，由於台灣及中國大陸主要從事代工，因此毛利率在全球主要股市中落後，但台商更擅於成本控管，因此淨利率表現已可趕上歐股企業，預估台股2025年淨利率將有機會挑戰10%。

根據過去歷史經驗，聯準會暫停升息至下一輪啟動降息間隔平均約10個月，暫停升息期間標普500平均漲幅19%。2025年因關稅不確定性暫停降息，美股已大幅反彈，利空式降息的機會降低，建議觀察第3季川普是否刻意壓低股指，逼迫鮑爾降息。惟從2009-2025年美國10年債殖利率對應標普500，預估未來一年本益比，高利率期間未必壓縮PER，此波美股反彈，預估本益比已高於殖利率位於4-4.5%區間時，20.4倍平均預估本益比水準，距離高位僅3%，投資價值限縮，指數空間須仰賴盈餘調升。

陳奕光提出藉由觀察「12率」來解析市場，包括「景氣前鋒」製造業採購經理人指數PMI預估難重登榮枯值、台灣非製造業採購經理人指數NMI擴張程度趨緩；「景氣中鋒」為消費者物價指數CPI與生產者物價指數PPI，指數現況平穩、剪刀差擴大，關稅為美國通膨隱憂；「企業溫度計」則是毛利率與營業利益率，由於台股與陸股大型企業以製造業為主，毛利率低於以品牌、設計為主的歐、美上市企業，但在營利率表現上，台股今年首季則回升至近10年次高水準。

「經濟成績單」為國民生產毛額GDP與失業率，美國第1季GDP小幅衰退0.2%，失業率持穩於4.2%，而中國與台灣GDP成長率高於5%，但因下半年需求提前發生，預期經濟成長將呈現前高後低，下半年外貿將趨緩。「經濟櫥窗」為企業營收與盈餘成長率、股利率，美企業盈餘估先抑後升，5月底LSEG分析師調查，下修今年標普500企業盈餘成長率估值至8.3%，僅科技、通訊服務與健康照護盈餘成長可望達雙位數，預估2026年將回升至16.7%。穩健投資者以高股利率股市為投資重心，股價反彈雖壓縮股利率，法股、陸股、台股預期仍可望高於2.5%。全球央行貨幣政策普遍朝向寬鬆、公債殖利率呈現區間格局，市場觀望關稅影響並等待Fed降息。

對於美中角力戰爭中，陳奕光看好AI應用，科技創新向來是股價重要推手，回顧Nasdaq近40年來走勢，每當有創新性科技產品問市時，總會造就一代股王並帶動股市，包括1990年代Wintel、2000年代Google、2006年Apple、2012年Tesla，以及2022年Nvidia。包括PC、網路、手機、電動車等都是走到終端大眾市場，下階段可以期待邊緣AI落地。生成式AI興起後，AI市場開始加速成長，應用面涵蓋雲端訓練、自駕車、機器人、醫療等，2022年市場規模4500億美元，到2029年時將放大至1.52兆美元，CAGR達22.3%。

在資本市場表現部分，科技股市值大幅提升，剖析標普500中，科技及金融股權重最高，科技股權重由十年前的20%上揚到目前的30%以上，通訊服務接近1成，金融股為10-17%。滬深300則是以金融股權重最高，但近10年呈現遞減，目前已降至25%左右，工業股權重在11-17%，資訊類股權重由十年前10%以下升至15%。台股也是電子股權重最高，近十年提高18個百分點，來到69%，傳產權重由36%降至20%；金融股維持10%。

陳奕光指出，2003年以前台股由市場主力主導，指數表現與獲利關連性較低；2003年開放外資投資台股之後，PER及PBR等評價觀念逐步導入，加上法人交易佔比日益提升，台股表現與獲利呈現同步走勢。近兩年台股攻克2萬點，主要受惠AI趨勢帶動的供應鏈獲利水漲船高，以及台灣企業在AI產業中佔有樞鈕地位。

在資金、籌碼面，超額儲蓄回升，2025年超額儲蓄將再創高，超越4兆大關、近三年投信買超金額可觀，所有ETF市值共達6.4兆元，約佔整體上市櫃市值的8.5%，預計ETF風潮延續，可再成為台股盤面重要推動力。今年4月迄今台幣升值，外資5月已由賣超轉為買超，台幣升值可望吸引外資買盤進場。而在歷年大盤融資餘額大減後，後續指數上漲居多，加上企業買回庫藏股更有助籌碼安定。

整體來看，陳奕光表示，反應對等關稅及匯率衝擊，台股第1季獲利超過預期，富邦一度上修2025年獲利預估至4.74兆元，第2季起受川普對等關稅戰波及，考量關稅戰效應及匯兌不利因素，將台股獲利下修為4.3兆元、年增6.5%。電子股獲利成長率稍有壓抑，但在AI及半導體帶動下，獲利仍維持20.3%成長。傳產在航運股獲利縮水下，全年獲利衰退13.8%。金融股受到股匯債三市波動劇烈，加上去年基期較高影響，估計獲利年減14.3%。