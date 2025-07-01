街口投信：台股第3季以反應基本面為主局面

街口投信分析，全球股市自2025年第2季一開始就受到川普對等關稅的影響重挫，緊接著在宣布90天寬限期之後市場大幅V轉反彈，使得第2季各國指數多是大跌後隨即大漲的情況，許多個股股價也隨之強勢反彈，甚至創下新高。而隨著第2季結束，7月開始第3季新季度，短線上的反彈行情已經趨於滿足，接下來的盤勢將是回到反應基本面為主的局面。

在第2季反彈過程中，雖然有美/中談判不順、烏俄戰事無法結束，以及中東以伊戰火的興起，但都沒有對第2季的投資市場走高造成太大的壓力。而隨著第3季的關稅寬限期截止到來，川普在股市漲多之後態度是否轉趨強硬，還有匯率變數使得企業財報在營收或是毛利率有可能低於市場原先預估，加上寬限期提前拉貨造成下半年旺季不旺的疑慮，預期第3季的股市將會呈現較為震盪，甚至有可能在第3季會出現波段拉回後再走高的情況。

街口投信表示，就產業基本面觀察，因寬限期而影響下半年動能的多屬消費性產品的零組件，這類型的產品多屬較低單價的標準料件。而伺服器產業的相關產品則較不會有此種狀況，一方面是單價較高，另外一方面客製化程度高，在這樣的情況產業鏈不容易過度備貨。而更重要的是，先進製程/封裝以及AI SERVER供應鏈，在美國政策的影響下，較不容易如消費性產品有紅色供應鏈進來進行殺價競爭的情況，因此AI產業的成長，對於台商也是另一個較為有利的局面。

觀察目前AI產業，半導體先進製程/封裝的相關上下游以及AI SERVER的ODM及零組件廠商，在今年GB200以及明年GB300出貨、ASIC需求成長的情況下，預估半導體與AI產業的整體成長性以及穩定度都優於其他產業，也是第3季市場震盪下逢低布局的首選；其中包含先進製程/封裝的上下游廠商，半導體測試介面、ASIC IP、散熱、BBU、PCB、高速傳輸、BMC晶片廠商等，都持續會是這波AI浪潮下最大的受惠族群。

街口投信表示，盤勢在進入第3季之後，除了逢高賣壓之外，仍有川普寬限到期以及匯率的多種變數，但也有聯準會降息，產業進入下半年旺季的利多，使得第3季即便拉回，也仍有走高的機會，但震盪幅度勢必加劇，第2季反彈大幅反彈雞犬升天的情況已經逐漸結束，時序進入第3季，將是在盤勢震盪拉回之際，針對產業成長的標的來擇優布局的好時機。