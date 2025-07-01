快訊

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

賴總統財產申報曝光 存款增近910萬、美債匯損達118萬

台股盤中達22,730點創波段高 IC設計ETF後市嗨、產值將達1.45兆台幣

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股7月首日盤中創下波段新高，最高達22,730點。值得注意的是，今年亦是AI應用落地元年，IC設計產業將扮演要角，台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊指出，展望2025年，根據工研院預估，整體IC產業較2024年增長，其中IC設計今年產值將達1.45兆台幣，較去年增長13.9%。

台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)研究團隊指出，受貿易戰提前拉貨效應，台灣IC設計產業第一季淡季不淡，稅後純益年增率0.35%，季增率12.13%，台股IC設計ETF後市漲升行情看俏，現在正是逢低布局時機。

短線IC設計族群市況受到消費品需求疲弱影響，表現相對保守，但著眼於IC設計大廠積極推出AI相關晶片，預期多數IC設計廠商受惠AI時間將始於2025下半年至2026年，並在2026-2027年導入終端產品， 將有望提升具AI題材的IC設計公司營收與獲利表現。

台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客，主要基於二大優勢：一、產業前景佳：市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入IC設計股；二、產業龍頭地位：許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導地位。

台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)採取每季定審，篩選邏輯為篩選CMoney指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」或產業價值鏈中屬於「IC設計」者，並選擇前三個月流動性較佳的前70%，選出50檔持股再依據市值進行排序，個股權重上限10%。

IC設計 ETF

延伸閱讀

2030年前台股皆多頭、跌破年線就是買點！張錫：台積電（2330）擁轉嫁能力免太擔心

外資上周買超台股48.4億美元 居新興亞洲之冠

加權指數與台指期逆價差過大 反向ETF不漲反跌

台股季底結帳 神祕​賣盤狙擊…大盤失守年線

相關新聞

美債殖利率創新低...聯準會仍觀察 專家：估9月降息1碼、川普埋債市隱憂

美債殖利率創6月新低 昨天美債的重點： 1、長債殖利率小跌，月底行情撐盤 2、聯準會兩位大佬Bostic和Goolsbee出來喊話 3、川普的「大而美法案」有新進展

台股早盤漲近300點 台積電開高20元

台股1日開盤指數上漲163.72點，開盤指數為22,419.74點，早盤漲近300點，最高來到22,557.28點。台積...

2030年前台股皆多頭、跌破年線就是買點！張錫：台積電（2330）擁轉嫁能力免太擔心

《鈔錢部署》節目邀請國泰投信董事長張錫，針對台股後市、AI產業趨勢、台積電競爭力與ETF配置進行深度解析。張錫強調，台灣基本面穩健，AI產業帶動新一輪長多格局，2030年前看多台股，且下半年表現更值得

台股季底結帳 神祕​賣盤狙擊…大盤失守年線

台股昨（30）日在投信等大咖「季底作帳轉結帳」賣壓出籠下，指數開低走低，最後一盤神祕賣盤摜壓台積電等電子權值股，指數瞬間...

鴻海目標價 上看242元

外資高盛證券於最新個股報告中指出，由於AI伺服器加速部署等因素，對生成式AI趨勢依然樂觀，但對機架級AI伺服器則較為保守...

股價連漲股 可短打

台股昨（30）日因外資反手調節，回測短期均線支撐，盤面淪為個股表現。其中，華擎（3515）、卜蜂等強勢指標股價連日收紅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。