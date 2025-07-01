台股盤中達22,730點創波段高 IC設計ETF後市嗨、產值將達1.45兆台幣

台股7月首日盤中創下波段新高，最高達22,730點。值得注意的是，今年亦是AI應用落地元年，IC設計產業將扮演要角，台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊指出，展望2025年，根據工研院預估，整體IC產業較2024年增長，其中IC設計今年產值將達1.45兆台幣，較去年增長13.9%。

台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)研究團隊指出，受貿易戰提前拉貨效應，台灣IC設計產業第一季淡季不淡，稅後純益年增率0.35%，季增率12.13%，台股IC設計ETF後市漲升行情看俏，現在正是逢低布局時機。

短線IC設計族群市況受到消費品需求疲弱影響，表現相對保守，但著眼於IC設計大廠積極推出AI相關晶片，預期多數IC設計廠商受惠AI時間將始於2025下半年至2026年，並在2026-2027年導入終端產品， 將有望提升具AI題材的IC設計公司營收與獲利表現。

台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客，主要基於二大優勢：一、產業前景佳：市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入IC設計股；二、產業龍頭地位：許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導地位。

台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)採取每季定審，篩選邏輯為篩選CMoney指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」或產業價值鏈中屬於「IC設計」者，並選擇前三個月流動性較佳的前70%，選出50檔持股再依據市值進行排序，個股權重上限10%。