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美債殖利率創新低...聯準會仍觀察 專家：估9月降息1碼、川普埋債市隱憂

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
債市示意圖／路透
債市示意圖／路透

美債殖利率創6月新低

昨天美債的重點：

1、長債殖利率小跌，月底行情撐盤

2、聯準會兩位大佬Bostic和Goolsbee出來喊話

3、川普的「大而美法案」有新進展

在美國公債部分，6月30日當天美國10年期公債殖利率掉到4.24%以下，30年期也跌到4.78%以下，都是6月以來最低點，也持平了年初的水準。

聯準會兩位大佬怎麼說：

1、Bostic：關稅的影響不會是一次性的大通膨，而是會慢慢、持續地推高物價，影響企業和消費者的預期。

所以他覺得現在聯準會得先「觀察再說」，不急著調利率，想多看看通膨和全球貿易政策帶來的數據變化。

2、Goolsbee：比較樂觀，說現在美國失業率大概4%，通膨率約2.5%且還在降，感覺不像70年代那種高通膨+高失業的慘況。

所以他認為不用急著定政策方向，還是得看數據，保持靈活，在就業和物價間找平衡。

市場怎麼看：交易員在等7月就業數據和FOMC會議，猜9月後可能降息一碼。

川普大而美法案：上週六（6月28日）參議院通過了《大而美法案》的程序性投票，目標是7月4日前讓川普簽字生效。

這法案會重創醫療保健政策，還會讓聯邦債務暴增。

未來10年，聯邦收入少3.1兆美元，缺口靠發國債補，估計赤字會飆到2.5萬億美元，全民債務負擔更重了，這仍舊是債市隱憂，但之前大家擔憂的899號條款已經從中刪除。

本週重磅數據：

1、超重要：7月3日（四）6月就業報告

2、其他：7月1日（二）製造業PMI、7月3日（四）服務業PMI

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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長債 通膨 聯準會 川普 PMI FOMC

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