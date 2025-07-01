美債殖利率創新低...聯準會仍觀察 專家：估9月降息1碼、川普埋債市隱憂
美債殖利率創6月新低
昨天美債的重點：
1、長債殖利率小跌，月底行情撐盤
2、聯準會兩位大佬Bostic和Goolsbee出來喊話
3、川普的「大而美法案」有新進展
在美國公債部分，6月30日當天美國10年期公債殖利率掉到4.24%以下，30年期也跌到4.78%以下，都是6月以來最低點，也持平了年初的水準。
聯準會兩位大佬怎麼說：
1、Bostic：關稅的影響不會是一次性的大通膨，而是會慢慢、持續地推高物價，影響企業和消費者的預期。
所以他覺得現在聯準會得先「觀察再說」，不急著調利率，想多看看通膨和全球貿易政策帶來的數據變化。
2、Goolsbee：比較樂觀，說現在美國失業率大概4%，通膨率約2.5%且還在降，感覺不像70年代那種高通膨+高失業的慘況。
所以他認為不用急著定政策方向，還是得看數據，保持靈活，在就業和物價間找平衡。
市場怎麼看：交易員在等7月就業數據和FOMC會議，猜9月後可能降息一碼。
川普大而美法案：上週六（6月28日）參議院通過了《大而美法案》的程序性投票，目標是7月4日前讓川普簽字生效。
這法案會重創醫療保健政策，還會讓聯邦債務暴增。
未來10年，聯邦收入少3.1兆美元，缺口靠發國債補，估計赤字會飆到2.5萬億美元，全民債務負擔更重了，這仍舊是債市隱憂，但之前大家擔憂的899號條款已經從中刪除。
本週重磅數據：
1、超重要：7月3日（四）6月就業報告
2、其他：7月1日（二）製造業PMI、7月3日（四）服務業PMI
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言