美債殖利率創新低...聯準會仍觀察 專家：估9月降息1碼、川普埋債市隱憂

昨天美債的重點：

在美國公債部分，6月30日當天美國10年期公債殖利率掉到4.24%以下，30年期也跌到4.78%以下，都是6月以來最低點，也持平了年初的水準。

聯準會兩位大佬怎麼說：

所以他覺得現在聯準會得先「觀察再說」，不急著調利率，想多看看通膨和全球貿易政策帶來的數據變化。

2、Goolsbee：比較樂觀，說現在美國失業率大概4%，通膨率約2.5%且還在降，感覺不像70年代那種高通膨+高失業的慘況。

所以他認為不用急著定政策方向，還是得看數據，保持靈活，在就業和物價間找平衡。