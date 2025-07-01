外資上周買超台股48.4億美元 居新興亞洲之冠

美國對貿易夥伴祭出高額對等關稅的90天緩衝期將於7月9日到期，中國信託投信表示，上周新興亞股表現平穩，整體持續呈現淨流入、指數漲多於跌。其中，台股最受外資青睞，買超48.4億美元居冠，印度買超4.3億美元居次；外資反手轉賣南韓13.5億美元，中止連四周買超紀錄，菲律賓、印尼則為小幅賣超0.2、0.1億美元。

股市單周漲跌幅方面，中國信託投信表示，僅有印尼股市小跌0.1%，其他區域皆以上漲作收，台股與外資動向同步，周漲2.4%居冠，其次為印度上漲2%，而越南、泰國、菲律賓同樣呈現正報酬。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，雖然川普宣布與加拿大終止關稅談判，上周五一度引發美股盤中大震盪，不過美股最終仍以上漲作收，那斯達克指數更創下歷史新高。同時，輝達股價的連續創高，也帶動台積電ADR大漲，這些都顯示一個重要事實，即便全球受政策不確定性、地緣政治等干擾，但市場對AI科技趨勢成長仍有高度認同。

面對關稅政策干擾，唐祖蔭認為，短線上或許會有震盪，但市場正在消化關政策可能造成的影響。例如，全球避險基金正在全球各地區採取積極作多操作，5月避險基金淨流入全球股市的金額，首次超過平均值的4倍標準差，為罕見的大手筆買超，其中又以科技股最受青睞，買盤主要集中在人工智慧（AI）產業的相關企業，包括半導體製造商、科技硬體及電機設備公司。

在操作上，唐祖蔭建議仍可持續聚焦美國大型成長股，特別是當前AI應用尚停留在生成式AI階段，不過隨著產業、技術的快速推進，代理式AI有望逐步於各領域落地，產業鏈有望因需求增加進入爆發期。

針對降息預期，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，今年下半年市場對降息機率預測，雖然整體出現下修，但空間或許有限，下降1至2碼為目前市場最大共識。另外，觀察5月消費者物價指數（CPI），月增0.1%，低於4月與市場預期的0.2%增幅；CPI年增率升至2.4%，低於市場預期的2.5%增幅。楊士醇認為，雖然數據顯示通膨步入穩定下行的軌道，增加聯準會未來轉向寬鬆的機率，但在關稅衍生之通膨不確定性消除前，預料聯準會行事仍會趨於謹慎。

針對單一市場，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，雖然市場不確定性居高不下，但胡志明指數創下近三年新高，多頭動能強勁，隨著美、越談判持續正向進展，市場投資信心充足。另外，越南5月出口年增續維持在高雙位數達17%，工業生產值也持續增速升至9.4%，越南官方預估第2季GDP增長率上看7.6%。

張晨瑋補充，越南除了受惠強勁的經濟增長動能，市場更盛傳越南最快於9月納入富時羅素（FTSE Russell）未來可望升級為新興市場，若成功升級，將替越股挹注龐大的資金活水。越股目前仍處在邊境市場，且當前越股本益比約在11.5倍，仍低於5年平均本益比，投資人可長期持續定期定額越南機會基金，掌握越南黃金成長機會。