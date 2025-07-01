台股早盤漲近300點 台積電開高20元

台股1日開盤指數上漲163.72點，開盤指數為22,419.74點，早盤漲近300點，最高來到22,557.28點。台積電（2330）開盤價1,080元，上漲20元。

群益投顧表示，台股近期估持續受到即將出爐的美國關稅的牽制。美國部分，關稅與大而美法案相對提高通膨與美元資產壓力，(個別)美元資產後續或存在較激烈震盪，(逼迫)「善變」川普政策轉向的可能。現階段市場估持續觀望環境結構變數(或等待風險釐清)。台股短期衝高易遭逢觀望退場賣壓，上攻力道估將持續趨緩；強勢族群個股輪動快速，盤面呈主流相對失焦態勢。

操作題材可留意：

1.FOPLP 概念股─AI相關無疑是市場一致看好的熱門產業，不少泛AI概念題材，包括機器人、 BBU概念等，在盤面輪了好幾輪後，估計將對FOPLP概念股形成基期挹注。FOPLP產出效能比現有先進封裝技術高數倍，使得國內外各大廠積極投入。

2.PCB股─PCB股受益領頭羊台光電(2383)叩關千元，外資調高CCL雙強台光電、台燿目標價等挹注，整體族群強勢氛圍未歇。台光電先前在摩根大通證券喊出千元推測合理股價後；6月中旬，美銀證券進一步喊上1,100元，昨日股價第三度叩關900元大關。

周一（6月30日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,094.77點，上漲275.5點、漲幅0.63%；S&P500指數上漲0.52%；那斯達克指數上漲0.47%；費半指數上漲0.03%。台積電ADR跌0.91%，收在226.49美元，較台北交易溢價24.9%。

投資人看好美國接近和主要貿易夥伴達成具體協議。美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周一再創收盤新高，為一年多來表現最好的一季畫下句點，

三大法人周一集中市場合計賣超39.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超24.1億元，投信賣超8.6億元，自營商（自行買賣）賣超18.8億元，自營商（避險）買超12.1億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,414口至2,080口，其中，外資淨空單減少680口至52,001口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,591口至1,765口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,800點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,600 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.97上升至0.99。VIX指數上升0.65至24.4。外資台指期買權淨金額-0.89億元 ; 賣權淨金額-0.29億元。整體選擇權籌碼面中性。