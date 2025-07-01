2030年前台股皆多頭、跌破年線就是買點！張錫：台積電（2330）擁轉嫁能力免太擔心

《鈔錢部署》節目邀請國泰投信董事長張錫，針對台股後市、AI產業趨勢、台積電競爭力與ETF配置進行深度解析。張錫強調，台灣基本面穩健，AI產業帶動新一輪長多格局，2030年前看多台股，且下半年表現更值得期待。

2030年以前多頭格局確立 AI產業是最大關鍵

張錫明確表示，「台股在2030年之前都是多頭格局」，核心原因在於台灣在AI產業的領先地位與產業鏈實力。他認為，未來幾年全球AI產業將高速成長，台灣從先進製程到各種供應鏈角色都高度受惠，需求強勁，訂單幾乎滿載。

主持人盧燕俐也特別點出「您之前有說過台股在2030年之前都是呈現一個多頭的格局」，並請張錫直接說明看多理由。

台灣經濟基本面穩健 IMF唯一上修國家

張錫指出，台灣是IMF今年唯一上修GDP預測的國家，從2.7%調升到2.9%，主計處預估全年GDP也可望超過3%。5月出口成長18.5%、資通訊產品成長29%，整體新接訂單持續強勁，資金環境充裕，顯示經濟體質非常健康。

台積電強勢轉嫁、獲利動能領先全球

張錫提到，台積電具備強大競爭力與轉嫁成本能力。即使面臨關稅與匯率波動，台積電可將成本順利反映在產品售價，加上高階製程無可取代，長線訂單穩定，全年EPS有望站穩60元、未來更有百元實力。

他強調，台積電獲利增長帶動大盤整體成長，「台積電今年第一季獲利成長60%，全年成長幅度估計33%」。同時，上半年非台積電公司盈餘也接近19%，台股整體成長動能強勁。

AI供應鏈剛需爆發 下半年重頭戲在第三、四季

AI產業進入新一波工業革命，台灣從雲端到終端供應鏈完整，需求比手機時代還要大。張錫指出，第三季開始GB2等AI晶片大舉出貨，第四季還有Apple、PC等旺季效應，供應鏈業績有望遞延爆發，全年高點有望落在第四季。

他並強調，外界關心的「提前拉貨」現象實際並不明顯，反而是AI訂單延後出貨，第四季成績可能更亮眼。

ETF資產配置建議 多元分散、回歸基本面

張錫建議，投資人擔心個股波動，可透過ETF布局分散風險，特別看好AI與半導體相關ETF為長線核心。強調基本面為王，拉回即是中長線布局機會。

張錫以數據與產業邏輯直球回應台股空頭雜音，明確喊出「2030年以前多頭格局未變」，強調AI與半導體產業新訂單帶動長線成長。台積電穩健轉嫁、獲利超預期，下半年供應鏈業績高峰可期。面對短線雜音，分散配置、抓緊基本面才是致勝關鍵。

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