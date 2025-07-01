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美股創下歷史新高 激勵台指期早盤開高上漲

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期早盤1日開盤時，在美股標普500指數、那斯達克綜合指數昨日創高下，以22,197點、上漲53點開出後，盤中一度衝至22,227點、上漲83點，但後續稍有拉回；截至8點55分左右，台指期早盤維持在22.219點、上漲約80點附近游走。

市場樂觀看待美國關稅政策結果，雖過去加拿大與美國關稅談判看似緊張，但，周日，加拿大緩和態度，取消對美國科技公司數位服務稅，以利陷入僵局的貿易談判。

30日包括布蘭特原油、WTI西德州原油、約紐輕原油全數下跌，黃金小幅上漲、美債走勢疲弱，帶動美股電子盤反彈，但隨後漲勢收斂，市場仍在觀望美股開盤後走勢；歐洲股市方面，受惠歐元強升，德、英、法股市分別下跌0.33%~0.51%間。

其中，台積電在早盤交易中，多維持在平盤1,075元附近游走，電子期小漲約0.24%，中型100期貨小跌約0.07%。

美股 美國 台指期

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