台股昨（30）日在投信等大咖「季底作帳轉結帳」賣壓出籠下，指數開低走低，最後一盤神祕賣盤摜壓台積電（2330）等電子權值股，指數瞬間跳水160點，終場指數大跌324點、收22,256點，成交量縮至3,657億元，再破年線支撐。

台股昨天同步收月線，總計6月整個月加權指數仍大漲908點，漲幅4.2%。

美股上周五收紅，卻無法激勵昨日台股續強，一路在盤下游移。

特別是台積電終場下跌20元、收1,060元，最後一盤爆出10,863張成交量、成交金額高達115.1億元，股價一口氣被摜壓了15元，成為昨日壓盤重心。

根據盤後資料交叉比對分析，昨日最後一盤狙殺台股的賣壓，主要來自外資、市場主力、隔日沖大戶，以及部分壽險賣壓。

其中，外資賣壓以大和資本、滙豐證券的賣盤各達18億元及14.8億元最重，來自元大總公司的市場主力也有超過5億元的賣壓出籠，都是摜壓指數的主要來源。

盤面上，19大類股僅食品股逆勢收紅、一枝獨秀；族群中，包括半導體、重電能源、Micro LED等均相對弱勢，僅伺服器、CoWoS、銅箔基板（CCL）走強；18檔千金股跌多漲少，穎崴漲5.2%最強勢，聯發科跌2.7%最疲軟。

三大法人昨天合計賣超台股39.5億元。其中，外資賣超24.1億元，買轉賣；外資期貨淨空單減少680口至52,001口；投信賣超8.6億元，買轉賣；自營商賣超6.7億元，連三賣，累計賣超269.4億元。八大公股行庫則買超50.4億元，賣轉買。

綜合富邦投顧董事長陳奕光，及台新投顧副總經理黃文清的看法，短線大盤可能會震盪整理與修正，7月有機會先下後上，指數可能回測季線，但21,000點應能有守。

陳奕光分析，外資目前未平倉淨空單高達5.2萬口，去年11月外資空單也是高達5.1萬口，後來波段下跌1,508點。此外，景氣信號燈5月從黃紅燈轉為綠燈，第2季淡季不淡，第3季可能旺季不旺。不過，7月仍能期待資金行情，且AI需求仍旺，加上S&P500、那斯達克指數創新高，也將帶動台股漲勢。