信驊471萬 上櫃員工薪資第一名

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心昨（30）日公布2024年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十強中，有八檔都是半導體業，股王信驊（5274）不但股價高居第一，員工薪資也以471.5萬元再度輕鬆奪冠，鈊象以356.1萬元居次，力旺以313.3萬元獲得第三名。

第四名至第十名依序為：原相302.9萬元、力領科技272.3萬元、群聯252.5萬元、凌陽創新236.1 萬元、昇佳電子216.6萬元、是方215.0萬元，以及創惟210.5萬元。

其中，二檔非半導體業的是文化創意業的鈊象、通信網路業的是方。力領科技、群聯，以及創惟今年擠進前十名。

除第一名的信驊員工平均薪資水準遙遙領先，在400萬以上，第二到第四名員工平均薪資也有300萬元以上。

不過以總發放金額來看，群聯以95.5億元高居上櫃公司之冠，第二名是世界84.1億元、第三名是頎邦50.3億元，產業也都是半導體業。

去年上櫃公司非擔任主管職務之全時員工平均薪資前十強為：信驊、鈊象、力旺、原相、九齊、M31、凌陽創新、昇佳電子、中菲行，以及是方。其中是方今年名次有進步，不過也有三檔跌出前十名。

薪資 半導體

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