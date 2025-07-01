新任期貨公會理事長：推動金融好產品 三方得利

經濟日報／ 記者崔馨方周克威／台北報導

期貨市場交投氣氛轉趨觀望，新任期貨公會理事長、光和證券董事長詹正恩建言，政府在推動新金融商品時，應聚焦於產品設計與流動性機制，讓投資人與期貨商皆可獲利，也能為政府帶來實質稅收，達到「投資人、業者、政府」三贏的局面。

另外，有關期貨市場的政策倡議，詹正恩表示，期貨公會是期貨業的平台，屆時可向上對主管機關反映意見，促進更多制度性改革與產品創新。展望後市，期貨市場仍需等待政策與基本面訊號明朗，才有機會回升交易動能。

詹正恩分析，因國際政經不確定因素干擾，包括川普政府延長關稅豁免時間及新台幣匯率波動加劇，使投資人轉趨保守，導致期現貨成交量都縮減。

另，目前無論現貨還是期貨，都受到國際消息面的高度影響，特別是美國關稅政策與美元走勢。其中，川普原先宣布的90天緩衝期即將屆滿，且目前不打算再延期，市場仍解讀為政策不確定性升高，導致投資人信心不足，也壓抑了期貨市場的動能。

詹正恩直言，期貨成交量與現貨市場密切相關，若現貨量縮，期貨自然受到影響。而近期台股波動幅度有限，缺乏明顯的多空方向，也降低了短線操作動能。

此外，匯率波動也是期貨市場的關鍵變因之一。新台幣近期的升值趨勢，可能對以出口為導向的台灣企業產生壓力，間接影響市場信心與期貨部位的布局。

期貨 新台幣

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