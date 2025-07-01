上市員工薪資 聯發科連四年奪冠 晶圓一哥339萬元位居第七

臺灣證券交易所昨（30）日公布2024年上市公司非擔任主管職務的全時員工薪資，聯發科（2454）以431萬元連四年奪冠，瑞昱、達發分居第二、三名，台積電以339.1萬元續排第七；非科技公司仍以愛山林、和泰車位居前十大。

統計顯示，以平均薪資來看，排名前十大依序為：聯發科431萬元、瑞昱391.5萬、達發357.1萬元、愛山林354.1萬元、聯詠352.1萬元、瑞鼎341.3萬元、台積電339.1萬元、創意316.0萬元、祥碩308.4萬元、和泰車267.7萬元。

相較2023年，平均薪資超過300萬元由六家明顯增至九家，前十大仍維持科技公司八家，均屬於半導體行業，且除台積電為晶圓代工外，其餘都是腦力密集的IC設計公司；至於傳統公司仍由不動產代銷業者愛山林、汽車銷售業者和泰車進榜。

進一步觀察薪資年增幅，陽明由前一年的128.4萬元攀升至234.2萬元、幅度達82.4%最大，長榮63.9%、年興63.3%居第二、三名，至於光聖、大成鋼、川湖、皇普、東鹼、承啟、聯鈞、和益、萬海、冠德、銘旺科等前段班，亦達40%至54.3%不等。

以薪資中位數來看，排名前三的聯發科、瑞昱、達發均超過300萬元，分別為343.8萬元、324.6萬元、304.9萬元，第四至十名依序為聯詠286.5萬元、台積電264.5萬元、瑞鼎261.2萬元、創意255.9萬元、祥碩248.6萬元、聯陽243.5萬元、長榮241.5萬元，幾乎由半導體行業囊括。

證交所表示，2024年上市公司非擔任主管職務的全時員工薪資彙總資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數以及中位數，排除經理人及部分工時人員等，聚焦於一般常僱員工的薪資水準，與先前公布的「113年度財務報告附註揭露（全體員工）薪酬資訊」範圍及定義不同，不宜直接進行比較。

此外，符合任一篩選指標的上市公司亦有申報「公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性暨具體改善措施說明」，三大篩選指標包括：薪資平均數未達50萬元、公司每股稅後純益（EPS）較同業為佳惟薪資平均數低於同業水準、公司EPS較前一年成長惟薪資平均數較前一年減少。



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