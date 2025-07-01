期貨公會改選 詹正恩出線

期貨公會龍頭之爭結果出爐，在昨（30）日召開會員大會中，一舉改選33席新任理事和11席監事，隨後由新任理事會選舉新一任理事長，由光和證券董事長詹正恩當選、同日生效。

在期貨市場有「公道伯」美譽的詹正恩昨天獲選公會理事長，在證期局組長程國榮見證下，與期貨公會前任理事長陳佩君完成印信交接。

期貨公會在昨日召開會員大會，由262位會員代表選出新任理監事，在陸續投票產生33位理事，由於欲當選理事長、需先具有常務理事資格，因此，隨後11位常務理事的選舉，也牽動現場微妙氣氛，在當選名單中，即包括詹正恩與康和期貨董事長孫天山二位熱門入選。

其中，詹正恩在理事選舉中，以最高票勝選，常務理事則以第三高票勝出。最終在33位理事再次進場投票中，由詹正恩當選新任理事長，將帶領期貨市場未來三年走向。

由於詹正恩在國內資本市場逾40年的資歷，能堪匹配的人並不多，除多次擔任券商公會經紀業務委員會召集人外，目前也是集保公司監察人、分析師協會常務理事，並是期交所在成立前、券商公會派往協助籌備的五人小組成員。由於為人處事圓融，在「吃虧就是占便宜」的人生座右銘中，市場人士也尊稱其為「公道伯」。

因為詹正恩處事公正，加上「好好先生」的個性，即便並非專業期貨商出身，但在此次選舉中，卻獲得多數期貨商、甚至大型金控在選前即私下表態認同，多認為在詹正恩出任理事長後，在與主管機構的各項溝通協調作業中，將更加無礙，有助推動各項期貨新業務的開展。另外，在監事選舉方面，即將卸任公會理事長、現任兆豐期貨董事長的陳佩君，以第一高票當選，在隨後的常務監事選舉上，分別由國票期貨周武華、國泰期貨金志倫、台新證券陳立國三人擔任。

詹正恩在勝選後指出，未來將傾聽業者的心聲，積極做好協助業者與主管機關間的溝通與橋梁的工作，期待主管機關可以採納更多的期貨業建議，開發出更多元化、跟進國際潮流的期貨新商品，帶動國內期貨市場的加速發展。