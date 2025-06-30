愛山林股東會／祝文宇：兩大案讓利都賣贏別人 三原因同業不敢跟進

談到這波新台幣升值，愛山林（2540）董事長祝文宇30日在股東會後表示，這波新台幣升值，對國內經濟、競爭力影響不會太多，他真正擔心是地緣政治風險。

愛山林建設30日股東會通過擬配發0.4元現金、資本公積發放0.6元現金，總計1元現金，以及盈餘轉增資配股3.000001元和資本公積轉增資配股0.999999元、共4元股票，總共配出5元股利、呈現超額配發，以30日收盤價78.7元計算，若後續順利填息，現金殖利率為1.2%。

對於現階段及後續房市表現，祝文宇表示，下半年房市就是要讓利；他強調，「新建案要賣得好，除了讓利外就是建案位置要好，尤其要在自住高需求高的區域，才有順銷條件，集團代銷接案也依照這個模式，現在接案原則以競爭力強的建案為首選，競爭力來自房價，新建案價格要我認同才會接案。」

至於自建新推案，祝文宇指出，愛山林目前在線銷售兩大案，包括總銷90億元板橋「濱河帝景」、130億元三重「市政帝寶」均為行情七、八折價，前者銷售率達七、八成，後者總戶數486戶也賣了100多戶，「你說讓利有沒有用」。

總計愛山林集團今年上半年賣了逾200億元房屋，雖然較去年同期約800億元少了許多，不過祝文宇說，在交易量不振之際，有這樣的成績算不錯了。

以今年全年來看的話，祝文宇認為，2024年集團賣了1,200多億元房子，以2025年當前偏冷的景氣來看，集團今年新建案銷售大概能賣一半、600多億元就算不錯了。

祝文宇強調，不是每家建商都有能力降價，有降價能力的建商要具備兩大條件，第一資本額夠大，第二土地儲備夠多，以愛山林建設來說，配股後，預計接下來資本額將達94億元，加上土地存量夠多，包括基隆、新竹等，都有大量庫存土地，因此集團自建案有讓利的本錢。

他表示，目前一般建商不跟進讓利，有三大考量，第一造價、建材成本高，其次工人短缺，最後土方棄土價格高；愛山林有讓利條件，所以案子賣贏別人。

不過祝文宇強調，新建案降價時間也不會很久，蛋黃區打八折就差不多，接下來讓利幅度會愈來愈小，因為造價壓不下來，如果通膨、原物料持續上漲，房價勢必做出反映，甚至出現上調價格，至於供過於求、沒市場的地方，讓利也沒用，依舊是賣不動。