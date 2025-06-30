證交所舉辦證券商從業人員反詐騙宣導 獲熱烈回響

為提升反詐意識，臺灣證券交易所舉辦114年上半年證券商從業人員反詐騙宣導座談會，邀請台北富邦銀行金融安全部副總經理蔡佩玲，及駐金管會檢察官劉韋宏擔任講師，現場迴響相當熱烈。

蔡佩玲在擔任檢察官期間是我國防制洗錢政策的重要推手，現於富邦銀行積極推動防詐，首先針對銀行業鷹眼識詐聯盟機制進行演講。

蔡佩玲表示，現在金融機構遇到詐騙集團困境，例如傳統金融機構都預設每位客戶都是具有誠信的善良客戶，面對疫情後急速成長的詐騙集團，及創新犯罪手法，缺少防範金融犯罪的專責部門應對。

再加上詐騙集團甚至會從金融機構徵才，對於金融業內部制度也日趨熟稔，若金融機構不能與時俱進，未來面臨的挑戰將越來越嚴峻。

蔡佩玲認為，金融機構必須嘗試新思維、新工具、新組織及新作法，例如富邦銀行積極導入人機協作的觀念，運用RPA、AI等工具協助員工判讀每日大量的交易資訊，才能客觀且有效率的找出可疑的帳戶或金流。

另一方面，富邦銀行自2021年起打造鷹眼識詐聯盟，多數銀行機構都已參與，透過大量現有警示帳戶資料訓練鷹眼模型，快速且精準找出可疑帳戶。未來，鷹眼識詐聯盟將持續推動資訊共享機制，以提升整體金融體系的防詐效益。

劉韋宏則在內線交易及吹哨者保護等議題都有相當豐厚的實務經驗，由自身接觸過的詐騙案件帶來分享。

劉韋宏分享，任職以來接觸過豐富的詐騙案例，包含Netflix知名影集「地面師」中描述於日本專門偽造身份、假冒不動產交易的詐騙專家，在台灣也有多達數十件以上的真實案例，當中更有公職人員被勾結，顯示出人性在金錢誘惑下脆弱的一面。

此外，詐騙集團時常利用投資群組勸誘投資虛擬貨幣，建置非常逼真的假APP吸引被害者入金，最後金錢被轉往俄羅斯或是柬埔寨的不知名虛擬貨幣交易所或帳戶後，能成功追討回財損的機率非常低。最後，人頭帳戶仍是詐騙集團洗錢的重要管道，亦是我國政府重要防堵詐團的措施之一，在公私部門戮力合作下，目前詐騙集團取得人頭帳戶的成本顯著上升。

證交所在防範金融投資詐騙方面將持續精進，除大家耳熟能詳的「5D反詐行動」等活動外，在公開資訊觀測站建置「反詐騙聯防行動專區」，各證券商持續積極的在專區分享所接獲的詐騙態樣，達到聯防的效益，投資人可以多作參考。

今年下半年的反詐騙評鑑活動，除外資以外的證券商都必須參與，希望與證券商共同合作努力宣導下，能增加投資人更完整的識詐能力，進而守護投資人的財產，保障大眾的權益。