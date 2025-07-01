就市論勢／AI Agent 盤面指標
盤勢分析
台股上周強勢攻高，加權指數創下波段新高。本周加徵關稅豁免即將到期，市場情緒濃烈，盤勢未能延續上周動能，昨（30）日台股走勢開低走低，終場重挫324點、跌幅1.4%，收在22,256點。
投資建議
市場情緒逐漸恢復，指數也震盪盤堅。以景氣信號燈觀察，自2023年2月最低點以來，迄今已超過兩年，近期最高點出現在去年8月。雖然整體仍維持相對強勁的態勢，但已逐漸降溫，並在5月轉為綠燈。
庫存調整周期與AI演進轉折點等因素交織影響，下半年至明年上半年需留意短期景氣降溫可能帶來的修正。從未來兩至三年來看，仍可樂觀預期這將是休息再上的中繼點。
就產業面而言，AI仍將是主軸，但逐漸邁入第二階段的發展。過往由CSP資本支出主導的情況，將逐漸擴散至企業、主權AI，甚至終端裝置的應用市場。惟這些轉換仍需仰賴軟體整合與應用擴展等因素的配合，因此轉換陣痛期即是等待這些因素發酵的過程。
例如較為成熟且易用的AI Agent，即為可觀察的重要指標之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言