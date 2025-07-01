就市論勢／AI Agent 盤面指標

盤勢分析

台股上周強勢攻高，加權指數創下波段新高。本周加徵關稅豁免即將到期，市場情緒濃烈，盤勢未能延續上周動能，昨（30）日台股走勢開低走低，終場重挫324點、跌幅1.4%，收在22,256點。

投資建議

市場情緒逐漸恢復，指數也震盪盤堅。以景氣信號燈觀察，自2023年2月最低點以來，迄今已超過兩年，近期最高點出現在去年8月。雖然整體仍維持相對強勁的態勢，但已逐漸降溫，並在5月轉為綠燈。

庫存調整周期與AI演進轉折點等因素交織影響，下半年至明年上半年需留意短期景氣降溫可能帶來的修正。從未來兩至三年來看，仍可樂觀預期這將是休息再上的中繼點。

就產業面而言，AI仍將是主軸，但逐漸邁入第二階段的發展。過往由CSP資本支出主導的情況，將逐漸擴散至企業、主權AI，甚至終端裝置的應用市場。惟這些轉換仍需仰賴軟體整合與應用擴展等因素的配合，因此轉換陣痛期即是等待這些因素發酵的過程。

例如較為成熟且易用的AI Agent，即為可觀察的重要指標之一。