自行車雙雄獲利有壓 滙豐調降巨大、美利達目標價

隨著中國大陸自行車品牌加速擴張、挺進高階市場，台灣自行車產業正面臨前所未有的競爭壓力。外資滙豐證券指出，在新興對手夾擊下，包括巨大（9921）與美利達等利潤空間明顯受壓，因此調降目標價皆為112元、維持「中立」評等。

滙豐證券分析，大陸自行車品牌積極崛起，正逐步侵蝕西方與台灣傳統廠商的市場地位。

儘管歐美品牌仍在品牌力、創新與服務網絡上占有優勢，但卻快速遭大陸新勢力追趕，而大陸業者不僅以低價搶市，亦加速收購歐美品牌、組裝廠與通路商，對全球市場發起全面進攻。

滙豐指出，這波競爭格局的轉變，已開始顛覆全球自行車產業的既有版圖。值得注意的是，產業是否仍具投資價值？滙豐的答案見仁見智。

對熱愛騎行、並願意擁抱長期變革的投資人而言，自行車產業仍具備希望與想像空間；但對於偏好穩定報酬與風險控管的投資人來說，當前產業面臨的高度競爭與價格侵蝕，將對評價與利潤率構成實質挑戰，恐非首選配置標的。

在此背景下，滙豐下調台灣自行車產業兩大龍頭巨大與美利達今明年獲利預估，並同步調降兩家公司目標價，分別由132元降至112元、由148元降至112元，且在缺乏利多催化因素、新台幣升值與全球需求復甦遲緩等多重不利條件下，兩家業者股價上行空間受限，因此維持「中立」評等。