鴻海目標價 上看242元

外資高盛證券於最新個股報告中指出，由於AI伺服器加速部署等因素，對生成式AI趨勢依然樂觀，但對機架級AI伺服器則較為保守，因此建議「買進」鴻海（2317），目標價上看242元。

高盛雖將2026年鴻海機架級AI伺服器出貨預估從原先的3萬櫃下調至2.4萬櫃，但將涵蓋訓練與推論用途的基板型AI伺服器出貨量上調18%。展望2027年，機架級AI伺服器出貨預估從3.2萬櫃下調至3萬櫃，而基板型AI伺服器的出貨量則大致維持不變，主因在於AI伺服器市場在當前能見度仍有限。

高盛表示，儘管市場動態持續變化，仍對鴻海保持正面看法，預期該公司將持續在AI伺服器ODM市場中維持領先地位，主因其在零組件與系統層面的完整產品組合，以及在機架級與基板型AI伺服器領域，對企業客戶與美中雲端服務供應商（CSP）的覆蓋能力。