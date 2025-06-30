外資終結連4買 調節元大金逾8.5萬張居冠

台股今天跌324.06點，收22256.02點，成交值新台幣3542.68億元，外資賣超31.22億元，終結連4天在集中市場累積買超金額達1320億元；外資賣超榜首為元大金逾8.5萬張，鴻海遭砍逾2.5萬張，排名賣超榜第4名。

觀察三大法人動向，三大法人今天同步賣超，合計賣超45.34億元；其中，自營商賣超6.72億元，投信賣超7.4億元，外資及陸資賣超31.22億元。

根據證交所資料統計，外資賣超前5名，第1名為元大金，賣超8萬5500張，其次為富邦金賣超3萬8861張，其餘依序為仁寶、鴻海、群創。

外資買超前5名，宏碁2萬2316張登上買超冠軍，其次為彰銀1萬9592張，其餘依序為凱基金、南亞科、台灣大。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，今天台股開低走低，主要有3大原因，第1，美國總統川普拋出震撼彈，宣布7月9日寬限期不會延長，增添不確定性，不過亞洲股市對此反應冷淡，日本股市表現更創下近1年新高，市場普遍認為川普關稅為談判手段。

第2，今天為第2季最後1個交易日，法人作帳變結帳；第3，新台幣一度往29元整數關卡靠攏，考量上市櫃公司將自明天起陸續公布6月營收，後續也將公布半年報，匯率變動可能對電子及出口產業帶來匯兌損失，市場提前反映相關利空。

王榮旭表示，儘管如此美股上週仍創新高，加上本週逢美國國慶，歷史經驗顯示，在此期間上漲機率高；若美股維持強勢，台股後續仍有機會出現技術性反彈。