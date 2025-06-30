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碳交所 結盟歐洲平台

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
EEX總經理Peter Reitz（前排左起）、碳交所總經理田建中；Mr. Steffen Loebner（後排左起， Head of Environment Markets at EEX）、環境部次長施文真、Ms. Maria Ziesche（Head of Sales, Environmentals & Global Commodities at EEX）、環境部長彭啓明、駐德代表謝志偉大使、金融會處長胡則華。碳交所／提供
EEX總經理Peter Reitz（前排左起）、碳交所總經理田建中；Mr. Steffen Loebner（後排左起， Head of Environment Markets at EEX）、環境部次長施文真、Ms. Maria Ziesche（Head of Sales, Environmentals & Global Commodities at EEX）、環境部長彭啓明、駐德代表謝志偉大使、金融會處長胡則華。碳交所／提供

臺灣碳權交易所（TCX）昨（30）日宣布，已與歐盟排放交易機制（EU ETS）最核心的交易平台—歐洲能源交易所（EEX）正式簽署合作備忘錄（MOU），將在EU ETS營運累積的成功經驗上，協助碳交所打造一個健全、透明且誠信的ETS市場。

碳交所總經理田建中指出，歐盟總量管制與排放交易機制（EU ETS）自2005年啟動以來，已成為世界領先的碳定價機制，歐洲能源交易所則長期扮演該交易市場執行單位的關鍵角色。

田建中表示，碳交所目前積極配合環境部政策藍圖，規劃於明年試行我國ETS機制，本次與歐洲能源交易所簽訂MOU，可借鏡多年相關市場運行經驗，對於碳交所未來建置TW ETS機制具有策略發展上的重要意義。

歐洲能源交易所執行長Peter Reitz簽約時強調：「全球的碳排放交易機制對邁向去碳化與能源轉型至關重要。歐洲能源交易所樂於分享在制度設計與營運累積的深厚經驗，協助新機制的建立，共同推進全球碳定價及碳交易市場發展。」

此次簽約儀式，包括駐德代表謝志偉大使、環境部長彭啓明、環境部次長施文真、氣候變遷署副署長張根穆，以及金管會金融市場發展及創新處長胡則華等皆親臨見證。

碳交所與歐洲能源交易所簽署MOU，是我國邁向總量管制及排放交易機制（Taiwan Emissions Trading System, TW ETS）的重要里程碑，期望借重歐洲能源交易所營運EU ETS市場的成功經驗，助力TW ETS市場建構與運作，打造一個健全、透明且誠信的ETS市場，進而助力達成2050年淨零排放目標。

此外，EU ETS目前已與瑞士ETS完成連結，並規畫進一步與英國 ETS連接，透過國際合作逐步擴展為全球化的碳交易體系。目前台灣周邊國家，包括日韓也已建立或正積極推動總量管制與排放交易機制。

建中 MOU

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