證交所走入嘻哈場域 《校長兼撞鐘》宜蘭場演唱會宣導臺灣創新板

臺灣證券交易所深入年輕世代關注的嘻哈音樂場域，持續以創意方式宣傳資本市場反詐騙知識與臺灣創新板。6月29日《校長兼撞鐘》演唱會於宜蘭羅東文化工場登場，活動由中華文化總會主辦，證交所第三度支持並參與該巡迴演出，此次以反詐騙「小心有鬼」及獨角獸「臺灣創新板（tib）」為主題，搭配互動攤位、影片播放與LINE貼圖推廣，展現證交所與時俱進、貼近民眾的金融推廣模式。

這屆《校長兼撞鐘》將於宜蘭、新竹、嘉義與屏東舉辦四場演出，結合在地音樂社群與台灣饒舌文化的創作能量，引導群眾關注社會與金融議題。證交所於宜蘭場活動期間宣傳臺灣創新板（tib）理念，傳遞「創新，讓未來顯現；登板，讓世界看見」鼓勵新創企業到創新板上市的核心訴求，並設置宣導攤位，提供tib獨角獸LINE貼圖下載，讓更多投資大眾認識創新板。

證交所表示，tib象徵創造改變，採用「獨角獸」為主角設計LINE貼圖，象徵具有快速成長潛力與創新能力的企業。tib貼圖以創新語言打破框架，拉近各年齡層距離，使人們在日常對話中自然使用貼圖，展現創新的生活情境，擴展對tib的認知。證交所期盼藉此擴展社會大眾對創新板的認識，鼓勵投資人積極關注創新產業動態與投資成長型企業，投資創新板股票，一起挖掘下一個潛力獨角獸成為台灣之光。

在創新板主題宣導之外，證交所亦延續反詐騙推廣行動，於現場設置「你被哪隻詐騙鬼盯上了？」心理測驗活動，透過趣味問答方式揭露各類投資詐騙手法。現場也播放《給你的錢一首歌的時間》及「小心有鬼」系列影片，並安排「反詐騙 diss battle」舞台互動，鼓勵現場觀眾以饒舌創作形式表達對投資詐騙的觀察與反思。

證交所再次提醒民眾遇到「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術，務必「給自己的錢一首歌的時間」，冷靜思考資訊來源與風險真偽，別讓詐騙鬼趁虛而入。透過創意宣導與生活語言，期能強化民眾正確投資觀念，守護個人資產安全。

下一場次的《校長兼撞鐘》將於七月份前進新竹南寮漁港，證交所也邀請民眾一同用行動支持台饒，同時為全民金融素養的提升注入全新活力。