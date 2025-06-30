創新板前進首爾、放眼亞洲 證交所攜手國發會赴韓共拓創新生態圈版圖
為深化新創生態圈與臺灣資本市場鏈結，臺灣證券交易所（證交所）與國家發展委員會指導的國家新創品牌Startup Island Taiwan (SIT)再度攜手合作，在韓國最大新創展會NextRise展出期間共同推動「2025 韓國商務拓展計劃」，透過數場論壇演講與交流活動，積極對外宣傳台灣資本市場制度及特色，助力台灣創新能量在國際舞台上展現與曝光。
這次行程由SIT、證交所集結數家人工智慧、金融科技、行銷科技領域的台灣新創企業共同參與，出席「Rock’n Taipei」活動與NextRise展會期間的「Taiwan Tech Solution Day」論壇，亦拜會京畿道經濟科學振興院及當地重要創新與投資機構。證交所分享台灣資本市場優勢，並深入說明臺灣創新板上市機制，促進台韓創新生態圈的雙向交流與合作契機。
證交所長期支持創新產業發展，自2021年推出創新板以來，積極鼓勵優質創新公司提早進入資本市場籌資成長。創新板核心定位為「亞洲創新企業的聚集地」，致力打造亞洲Nasdaq，鎖定具持續升級轉型潛力、產業有前瞻性且發展不受地域限制的企業，在創新板掛牌、茁壯、出海並邁向永續，進而吸引更多海外優質企業來臺上市，匯聚創新永續上市新聚落。
這次赴韓推動行程為證交所積極拓展國際布局的重要一環。2024年，證交所已與SIT合作前進東京及新加坡，推廣我國資本市場優勢；2025年第2季，除與AppWorks、KPMG赴新馬推動招商外，亦於台灣接待來自境內外的創新企業與投資人，圍繞資本市場議題進行交流與分享。預計7月將再度偕同KPMG前往新加坡，持續強化與國際創新生態圈的鏈結，提升台灣資本市場在亞洲區域之能見度與影響力。
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