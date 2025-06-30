外資6月買超926億元 最愛竟是這檔金融股、台積電也獲關愛

台股30日收在22,256.02點， 統計6月上漲908.72點，月漲幅4.26%，外資6月買超926.7億元， 統計外資6月的買賣超個股發現， 買超前十大個股中，金融股占了7檔，永豐金（2890）高居外資月買超個股冠軍，非金融股進榜的公司僅有華邦電（2344）、南亞（1303）、台積電（2330）。

台股早盤以22,508.33點開低，在台積電 、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值股尾盤下殺，加上金控除息的國泰金（2882）、凱基金（2883）陷入貼息，影響大盤指數開低走低收在最低的22,256.02點， 下跌324.06點，失守5日線、年線。

不過，台股月線連2紅， 上漲908.72點，漲幅4.26%；季線則是上漲1,560.12點，漲幅7.54%，由黑翻紅；但半年線下跌779.08點，跌幅3.38%；統計三大法人買賣超情況， 外資6月買超926.7億元。

以外資6月買賣超個股來看，月買超前十大個股依序為永豐金、彰銀（2801）、玉山金（2884）、華邦電、南亞、台積電、京城銀（2809）、華南金（2880）、第一金（2892）、上海商銀（5876）等；金融股最受外資青睞， 買超前十名中占7檔， 買超永豐金21萬1,191張最多， 其次是買超彰銀20萬5,771張， 買超玉山金達16萬3,750張居第三。

獲外資青睞的3檔非金融股個股中，電子股有2檔， 傳產股則是1檔，其中，外資6月買超華邦電15萬1,814張；買超台積電12萬9,591張；唯一進榜的南亞在6月獲外資買超14萬4,599張。

不過，6月外資也大賣這些壽險型金控， 統計外資6月賣超前十大個股依序是國泰金、凱基金、富邦金（2881）、中信金（2891）、台新金（2887）、元大金（2885）、寶成（9904）、群創（3481）、陽明海運（2609）、華航（2610）等；進榜的金融股達6檔，賣超國泰金逾97萬張， 高居外資6月賣超個股冠軍， 其次是賣超凱基金67萬8,627張， 賣超富邦金42萬9,193張。